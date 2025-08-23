خلافا لمزاعم الحكومة.. 72% من الإسرائيليين يؤيدون تبادل الأسرى

كشف استطلاع جديد للرأي أن 72 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وأعرب 62 بالمئة من المشاركين عن انعدام ثقتهم بحكومة بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك وفق الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار للأبحاث يومي 20 و21 أغسطس/ آب الجاري، لصالح صحيفة “معاريف” الإسرائيلية التي نشرت نتائجه السبت.

وشمل الاستطلاع 509 أشخاص من الإسرائيليين البالغين، بهامش خطأ أقصى يبلغ 4.4 بالمئة.

ويظهر الاستطلاع أن 62 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن الحكومة لا تحظى حاليا بثقة الإسرائيليين، مقابل 27 بالمئة قالوا إنها تحظى بالثقة، و11 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.

كما كشف أن 72 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة لإعادة الأسرى بغزة، سواء كانت صفقة شاملة تُنهي الإبادة، ونسبتهم 46 بالمئة، أو صفقة جزئية عاجلة ونسبتهم 26 بالمئة.

في المقابل، وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 18 بالمئة فقط من الإسرائيليين إنهم يعارضون التوصل إلى صفقة، ويعتقدون أن القتال يجب أن يستمر حتى هزيمة حماس حتى لو كلّف ذلك أرواح الأسرى.

نتائج الاستطلاع تكشف زيف ادعاءات وزراء بحكومة نتنياهو، حيث زعمت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، خلال مقابلة الأربعاء مع إذاعة “كول باراما” المحلية، أن “الغالبية الساحقة من الجمهور في إسرائيل ترى ضرورة مواصلة القتال”، معتبرة أنه الطريق الوحيد لإعادة الأسرى وهزيمة حماس.

يأتي الاستطلاع وسط تصاعد ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين للمضي في إبرام صفقة تضمن الإفراج عن ذويهم، بينما أوعز نتنياهو، الخميس، ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراحهم بالتوازي مع المضي بخطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

(الأناضول)