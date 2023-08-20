خلاف بين شقيق العريس وشقيق العروس يحوّل عرساً في طرابلس اللبنانية إلى مأتم- (فيديو)

بيروت-“القدس العربي”:

تحوّل عرس في مدينة طرابلس بشمال لبنان إلى مأساة أليمة سترافق العروسين مدى الحياة؛ بسبب إقدام شقيق العريس على قتل شقيق العروس.

فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لعروس بلباسها الأبيض تنهار أرضاً وهي تجهش بالبكاء؛ بعد مقتل شقيقها على يد شقيق العريس الذي أطلق النار بعد نشوب خلاف بينهما.

هذا العرس في طرابلس استحال مأتما !! الشاب مؤمن البيروتي يدخل ليهنئ اخته العروس قبل ان يقتل بعد دقائق في اشكال سببه من سيطحب العروس في سيارته ! #لن_ننجو pic.twitter.com/2405HG8UiT — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 19, 2023

ووقع الحادث العائلي على مستديرة دوار ناجي في أبي سمراء بطرابلس، أثناء زفة العروس، حيث أصر شقيقها على صعودها في سيارته، بينما رفض شقيق العريس الخضوع للأمر. فأطلق الأول النار على الثاني نحوه وأصابه في قلبه، حيث نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.