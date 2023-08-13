خلاف داخل المعارضة المصرية حول فريق من المرشحين المحتملين للرئاسة

القاهرة ـ «القدس العربي»: شهد اجتماع لعدد من قيادات الحركة المدنية التي تضم أحزابا مصرية معارضة، في الساحل الشمالي، خلافا حول تشكيل فريق رئاسي يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فقد دعا المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين عددا من الشخصيات السياسية لمناقشة مبادرته بتكوين فريق رئاسي من المرشحين المحتملين في الأحزاب المدنية، حسب جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.

وقال محمد أبو الديار منسق حملة أحمد الطنطاوي، لـ«القدس العربي» إن تصرفا فرديا من إسماعيل أثار أزمة في الحركة المدنية.

وأضاف: الأمر لا يتعدى دعوة وجهها قرطام لعدد من الشخصيات السياسية في فيلته في الساحل الشمالي، وتطرق الأمر لمناقشة الانتخابات الرئاسية، وإن الجلسة لم ينتج عنها اتخاذ قرارات.

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي، إحدى الشخصيات التي حضرت اللقاء، كتب على صفحته على «فيسبوك»: «طرح المهندس أكمل فكرته عن تشكيل فريقٍ رئاسي في الانتخابات المقبلة، وتباينت آراء الحضور بين رافضٍ للمشاركة في الانتخابات أصلا، وبين رافضٍ لفكرة الفريق الرئاسي، وبين من ارتضى بعض تفاصيلها، ولم ينتهِ الحضور من بلورة اتفاق وغادروا بعد توجيه الشكر لصاحب الاقتراح».

ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري على أن مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

إلى ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من نائب رئيس الحزب «العربي الناصري» أحمد حسين عبد العال؛ لإلزام الشهر العقاري بتمكينه من توثيق وتحرير توكيل لتأييد أحمد الطنطاوي، كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لجلسة 28 يناير/كانون الثاني المقبل.

وجاء في الدعوى أن عبد العال تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقاري التابع لها محل سكنه في منطقة النزهة في القاهرة لتوثيق توكيل لتأييد الطنطاوي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه فوجئ بتعنت ورفض موظفي الشهر العقاري وامتناعهم عن إجراء طلبه، وذلك دون أسباب قانونية مخالفين ما نصت عليه القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشهر العقاري.

ولفت إلى أن الموظفين تعللوا بعدم وجود نماذج لتأييد الترشح، وعدم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود اسم الطنطاوي ضمن المرشحين.

واعتبرت الدعوى تلك الأساب «حججاً واهية ومخالفة للقانون، باعتبار أن القانون حدد دور الشهر العقاري بإثبات وتوثيق الأمر، باعتباره الجهة القانونية المختصة دون غيره قانونًا بتوثيق وشهر وتسجيل وقيد وصياغة وتحرير كافة أنواع المحررات والعقود، طبقًا لإحكام الدستور والقانون».

وشددت على أن التحجج بعدم فتح باب الترشح وعدم وجود اسم الطنطاوي ضمن المرشحين، ينم إما عن جهل بيّن أو سوء نية وإساءة استخدام سلطة من جانب المسؤولين بالشهر العقاري؛ لأن تقدم الطاعن لعمل طلب تأييد لمرشح محتمل هو من ضمن الأوراق اللازم استكمالها للتقدم للترشح ذاته، ومن دونه لا يقبل ترشحه، وهو ما لا يلزم معه بالضرورة انتظار الإعلان عن فتح باب الترشح أو وجود اسمه ضمن المرشحين المقبولين، حسب الدعوى. ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة.