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خلال أقل من 24 ساعة.. الاحتلال يرتكب مجزرة ثانية توقع عشرات الشهداء والجرحى في مخيم جباليا- (صور وفيديوهات)

منذ 42 دقيقة

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غزة: استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، فإن الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ  تقدر بالعشرات، وهناك تخوف من ارتقاء المزيد، كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.

يذكر أن الاحتلال ارتكب يوم أمس مجزرة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين هناك.

 

 

 

 

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