خلال أقل من 24 ساعة.. الاحتلال يرتكب مجزرة ثانية توقع عشرات الشهداء والجرحى في مخيم جباليا- (صور وفيديوهات)

غزة: استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، فإن الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ تقدر بالعشرات، وهناك تخوف من ارتقاء المزيد، كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.

يذكر أن الاحتلال ارتكب يوم أمس مجزرة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين هناك.

تغطية صحفية: "بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيه.. نقل إصابات إلى المستشفى الإندونيسي من المربع السكني في الفالوجا غرب مخيم جباليا". pic.twitter.com/CCeeIRSF6o — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 1, 2023

بعد ساعات من #مجزرة_جباليا..

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لمربع سكني في الفالوجا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/hbFoXAJZ6V — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) November 1, 2023