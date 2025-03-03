خلال جلسة عاصفة في الكنيست.. نتنياهو يقول إنه “يستعد للمراحل المقبلة من الحرب”- (فيديو)

“القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده “تستعد للمراحل المقبلة من الحرب”، متوعدا بعدم التوقف إلا بعد تحقيق “كل أهداف النصر”.

جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة للكنيست (البرلمان)، مساء الاثنين، التي انعقدت بعد توقيع 40 نائبا (من أصل 120) على استدعاء نتنياهو في جلسة لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال نتنياهو في مستهل كلمته: “نستعد للمراحل المقبلة من حرب النهضة”.

وأضاف: “لن نتوقف حتى نحقق كل أهداف النصر، وإعادة كل مختطفينا، وتدمير قوة حماس، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل”.

وتباهى نتنياهو بالأسرى الذين أعادتهم إسرائيل ضمن الصفقات مع حماس قائلا: “البعض لم يصدق أننا سنعيد حتى واحدا”.

وقاطع أعضاء كنيست من المعارضة كلمة نتنياهو في الجلسة العامة للكنيست.

وبعدما توجه نتنياهو في بداية كلمته إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين، صاح عضو الكنيست غلعاد كريف من حزب العمل: “هذه عائلات ثكلى! “أنت لا تعرف حتى”. ورد نتنياهو قائلاً: “أنا أعرف جيدًا ما هي العائلات الثكلى، عار عليكم”.

وادعى أن “حماس ترسخت في موقفها السلبي بعد أن تبنت إسرائيل مخطط (المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف”.

وزعم أن حكومته لم تخرق الاتفاق مع حماس، مضيفا: “لدينا خيار العودة إلى القتال اعتبارا من اليوم الثاني والأربعين إذا شعرنا بأن المفاوضات غير مجدية”.

ومضى مهددا “إذا لم تفرج حماس عن مختطفينا فسيكون هناك ثمن لا يمكنهم تخيله”.

واعتبر نتنياهو أنه حان الوقت لإعطاء سكان غزة “حرية المغادرة”، مشيدا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الرؤيوية والمبتكرة” لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع.

وقال نتنياهو إن “الرئيس ترامب عرض خطة رؤيوية ومبتكرة لحرية الهجرة من غزة، واعتقد أنه ينبغي دعم خطته”، مضيفا “حان الوقت لإعطاء سكان غزة خيارا حقيقيا. حان الوقت لمنحهم حرية المغادرة”.

جلسة عاصفة في الكنيست

ولأكثر من مرة اضطر نتنياهو إلى وقف خطابه مع صيحات نواب المعارضة، الذي قال لهم “أنتم تقومون بالضغط علينا وليس على حماس وترددون دعاية حماس أنتم تحرضون ضدنا طيلة الأوقات بأسوأ صورة ممكنة ما يضر بإمكانية إعادة المختطفين، أنتم لا تتوقفون عن بث الفرقة والتحريض”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مشادة اندلعت بين أعضاء الكنيست ونتنياهو بعدما طلبت المعارضة من الأخير الوقوف حدادا على القتلى، وهو ما رفضه رئيس الكنيست أمير أوحانا.

وقاطع العديد من أعضاء الكنيست وأفراد من عائلات الأسرى كلمة نتنياهو مرارا، واتهموه بالتخلي عن الأسرى وتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل مصالحه السياسية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الكنيست أمر بطرد عائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين من الجلسة العامة بعد مقاطعتهم كلمة نتنياهو وإدارة ظهورهم له، لكنه تراجع عن قراره لاحقا.

وخلال الجلسة -التي جرى بثها مباشرة- وجه نتنياهو كلامه للأعضاء الذين انتقدوه قائلا: “أنتم تبثون الفرقة وتمارسون دعاية سياسية كاذبة”، كما اتهمهم بتحطيم معنويات عائلات الأسرى، وفق تعبيره.

وأمر رئيس الكنيست بطرد عدد من الأعضاء الذين قاطعوا رئيس الوزراء، ومن بينهم زعيم حزب العمل المعارض يائير غولان.

اعتداء الشرطة الإسرائيلية قبل قليل على عائلات القتلى وعائلات الأسرى الإسرائيليين داخل الكنيست “البرلمان”، بعد أن طلبوا مشاهدة النقاش حول إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، والتي يمنع نتنياهو وائتلافه تشكيلها حتى الآن. الكيان الأكثر ديمقراطية في الشرق الأوسط pic.twitter.com/As82o5GOwm — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 3, 2025



(وكالات)