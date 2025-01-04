خلال ديسمبر.. استشهاد 10 صحافيين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال

رام الله: استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 صحافيين فلسطينيين، وارتكب الاحتلال 84 انتهاكا بحق الإعلاميين الفلسطينيين خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقط.

جاء ذلك في بيان لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، نشرته مساء السبت، على موقعها الإلكتروني.

وقالت النقابة، إن “منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل منهجيتها في استهداف الصحافيين الفلسطينيين لحد ارتكاب المجازر بحقهم حيث أعدمت 10 منهم في شهر ديسمبر الماضي”.

وأضافت أن “جيش الاحتلال ارتكب 84 انتهاكا واعتداءً وجريمة بحق الصحافيين الفلسطينيين، كان أبرزها في قطاع غزة حيث استشهد 10 من الصحافيين، من بينهم 5 في مجزرة وحشية أثناء وجودهم في سيارة البث المباشر”.

وأشارت النقابة، إلى “استشهاد 8 من أفراد عائلات الصحافيين، وتدمير 3 منازل لصحافيين وعائلاتهم، في حين أصيب 5 من الصحافيين بجروح دامية بشظايا الصواريخ والرصاص”.

وأردفت أن لجنة الحريات في النقابة “رصدت تعرض نحو 20 من الصحافيين والطواقم للاحتجاز والمنع من التغطية، واعتقال 7 آخرين”.

إلى جانب “إطلاق النار في 11 واقعة تجاه الصحافيين، كما تعرض 10 للضرب المبرح، و3 حالات من تحطيم ومصادرة معدات العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة”، وفق البيان.

وأشارت النقابة إلى “تعرض الصحافيين لأشكال عديدة من الاعتداءات مثل التهديد المباشر بالأسلحة، والاختناق بالغاز المدمع السام، والمحاكم الجائرة والغرامات المالية، والمنع من السفر، والتحقيق، ومحاولة الدهس”.

والجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء الصحافيين الفلسطينيين إلى 202 جراء الهجمات الإسرائيلية، منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والأحد، أشار المكتب إلى تسجيل 73 حالة اعتقال بين الصحافيين ممن عُرفت أسماؤهم، و399 جريحا ومُصابا بينهم.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

(وكالات)