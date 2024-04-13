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خلال ساعات.. المدفعية الإسرائيلية تجدد قصف مدرسة للأونروا وسط غزة

منذ ساعة واحدة

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غزة: قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، مجدداً مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، ما أدى إلى إحداث أضرار بالغة في المدرسة، دون الحديث عن وقوع إصابات.

وفي السياق نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية جوية ومدفعية استهدفت مناطق شمال مخيم النصيرات خلال الساعات الماضية، حسب ما أفادت مصادر طبية.

وهذا القصف الإسرائيلي الثاني الذي تتعرض له المدرسة التي تحمل اسم “المخيم الجديد الابتدائية المشتركة”، خلال أقل من 24 ساعة.

ومساء الجمعة، أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط عدد من الشهداء والجرحى عقب استهداف المدفعية الاسرائيلية المدرسة نفسها بمخيم النصيرات.

وأشار الدفاع المدني، في بيان له، إلى أن المدرسة تؤوي عددا كبيرا من النازحين أغلبهم نساء وأطفال.

(الأناضول)

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