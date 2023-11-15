خلال ساعات.. غزة تنقطع عن العالم بفعل توقف الاتصالات 

القدس: قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، إن خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة في قطاع غزة ستتوقف خلال الساعات القليلة المقبلة، بسبب نفاد مصادر الطاقة.

وذكرت المجموعة في بيان، الأربعاء، “نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها”.

وأضافت: “أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (بطاريات تخزين الطاقة) مما سيؤدي إلى توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة”.

كما قالت شركة “أوريدو فلسطين، المزود الثاني لخدمات الاتصال الخلوي: “يؤسفنا الإعلان لمشتركينا وأهلنا عن توقف خدماتنا في جنوب وبعض مناطق شمال قطاع غزة وذلك جراء نفاد الوقود المغذي لمقاسم شركة بالتل التي تمر عبرها جميع خطوط الشبكات الفلسطينية”.

والأحد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عبد المجيد ملحم، إن “مقاسم وأبراج شركات الاتصالات في قطاع غزة تعمل من خلال عدة مصادر للطاقة”.

وأوضح ملحم، أن “المصدر الأول للطاقة؛ خط الطاقة الكهربائية المباشر من شركة الكهرباء العاملة في غزة (متوقف منذ شهر نتيجة نفاد الوقود)، وفي حال انقطاعه، يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية”.

وتابع: “في حال تعطل خدمات الطاقة الشمسية، سيتم التشغيل التلقائي لمولد كهربائي مربوط بخزان وقود، وفي حال نفاد الخيارات السابقة، سيتم التشغيل التلقائي لبطاريات حفظ الطاقة (UBS)”.

وأردف: “بحلول الأربعاء المقبل، نتوقع التشغيل التلقائي لبطاريات حفظ الطاقة لدى المحطات ومقاسم شركات الاتصالات بغزة، والتي تملك طاقة تكفي لـ24 ساعة، بعد نفاد خيارات الطاقة السابقة”.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.

(الأناضول)