خلال لقائه أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي.. ملك الأردن يدعو لجهد دولي “أكبر” ينهي الحرب على غزة

واشنطن: دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن الثلاثاء، إلى “جهد دولي أكبر”، لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أدت إلى “كارثة إنسانية” غير مسبوقة في القطاع المحاصر.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله أكد “ضرورة التحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة”، ودعا إلى “جهد دولي أكبر ينهي الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية (في قطاع غزة)”.

وأضاف البيان أن الملك شدد على أن “استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام”، وجدد رفضه لأية محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليا أو خارجيا، مؤكدا إلى ضرورة أن يعود أهل غزة إلى بيوتهم، وفق البيان ذاته.

كما حذر ملك الأردن من “توسع نطاق الحرب، وتفجر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، نتيجة استمرار العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين”.

وأكد “ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي يعد السبيل الوحيد لكي تنعم المنطقة بالاستقرار”.ويأتي اللقاء ضمن جولة خارجية غير معلنة المدة، بدأها ملك الأردن الخميس، تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، بهدف “حشد الدعم الدولي” لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان الملك عبد الله قد التقى في وقت سابق الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصف الحرب على غزة بأنها “واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث”.

