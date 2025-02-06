خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي.. وزير خارجية إيطاليا يرفض تهجير الفلسطينيين من غزة

أسدود: أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الخميس، رفض بلاده التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بميناء أسدود، سعى خلاله الأخير إلى الترويج لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامي للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وإجابة على سؤال لأحد الصحافيين بشأن موقفه من مخطط ترامب، قال تاياني: “لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار، ولا يمكن تحقيق شيء من دون الفلسطينيين”.

وأضاف: “لا توجد دولة فلسطينية في الوقت الحالي، لكننا نؤمن أن الطريق الوحيد للسلام بالشرق الأوسط هو حل الدولتين”.

وأكد تاياني في تصريحاته أيضا، ضرورة تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، خاصة في ظل تحذيرات من أطراف إقليمية من أن مخطط ترامب يهدد المضي قدما بالاتفاق.

وجاءت تصريحات تاياني معاكسه لساعر، الذي واصل خلال المؤتمر الصحافي الترويج لمخطط ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة، إذ قال ردا على سؤال بشأن هذا المخطط: “إذا رغب الناس في الهجرة، فلا بد أن يتمكنوا من ذلك”.

ويعتقد خبراء أن ترامب قد تكون لديه نية حقيقية لتنفيذ مخططه بشأن غزة، لكنهم لم يستبعدوا أن يكون الرئيس الأمريكي يوظف الملف ورقة ضغط لتخفيض سقف الطموح الفلسطيني، سواء على صعيد مفاوضات غزة أو مطالب تأسيس دولة فلسطينية.

وادعى ساعر أنّ إسرائيل “مهتمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله، لكنها ملتزمة في الوقت ذاته بأهداف الحرب”.

وهدد بالعودة إلى القتال مجددا في غزة حال عدم تحقيق هذه الأهداف بالوسائل الدبلوماسية، والتي تشمل إنهاء حكم حماس في القطاع.

وأضاف زاعما: “نريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حكم حماس لغزة سيجعل حياة الفلسطينيين بائسة”.

ووصل تاياني إلى تل أبيب في وقت سابق من اليوم، لمتابعة مبادرة بلاده التي تحمل عنوان “الغذاء لأجل غزة”، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وشملت الزيارة مدينة أسدود، للمشاركة في تسليم شاحنات المساعدات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي.

