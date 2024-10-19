خلال 15 يوما.. استشهاد 400 فلسطيني جراء الإبادة الإسرائيلية شمال غزة

إسطنبول: أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، استشهاد أكثر من 400 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء ومسنون، وإصابة مئات، خلال 15 يوما من الإبادة الإسرائيلية لشمالي القطاع.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، في بيان، إن “القوات الإسرائيلية تواصل محاصرة وتجويع وارتكاب المجازر بحق المدنيين وسط ظروف إنسانية صعبة جداً نتيجة منع دخول المساعدات”.
وأضاف بصل: “آلاف الفلسطينيين ينامون بلا طعام ولا شراب نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد”.
وسلط الضوء على أن “جثث عشرات الفلسطينيين منتشرة بشوارع المخيم بفعل القصف الإسرائيلي المستمر”.
وحذر من أن “قطع إسرائيل للاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال القطاع يؤثر على قدرة الدفاع المدني والطواقم الطبية على الاستجابة لإنقاذ جرحى القصف الإسرائيلي”.
وفي بيان آخر، قال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة: “تصلنا نداءات استغاثة من عشرات المصابين المحاصرين تحت أنقاض منازلهم بعد قصفها من الجيش الإسرائيلي، ولا نستطيع تلبيتها بسبب رفض الجيش”.
وأوضح أنه “تواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لإجراء التنسيقات الإنسانية اللازمة للتدخل وإخراج المواطنين المحاصرين، إلا أنه وحتى اللحظة لم يستجب الاحتلال الإسرائيلي لطلبات التنسيق، ما أدى إلى فقدان عدد من المواطنين حياتهم”.
وشدد أن “عدم استجابة إسرائيل لتلك الطلبات يخالف الاتفاقيات الدولية، التي تلزم كافة الأطراف بإنقاذ المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم وانتشال جثامين الشهداء وإكرامهم ودفنهم في أماكن مناسبة”.
واختتم حديثه بالقول إن “عدم وجود بعثات دائمة التواجد للمؤسسات الدولية في منطقة شمال غزة يزيد من معاناة المواطنين ويهدد حياتهم مع استمرار حرب الإبادة بحقهم وسياسة التجويع والتشريد التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في ظل رفضه تواجد بعثات دولية في مناطق شمال القطاع وتقييد تنقلهم من مناطق الجنوب إلى الشمال”.
(الأناضول)
زعماء الدول الإسلامية ليس لديهم رغبة في مساعدة فلسطين. أصبح كل شيء واضحا
النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أمة واحدة ونجح الغرب مع سايكس وبيكو في تقسيم المسلمين عدة دول
والآن الجميع يقول…أنا أحمي بلدي 😌
فهل حقا فهمنا الإسلام مثل الصحابة؟
لم يعد هنالك زعماء بل كل ما هنالك خدم وتبع لأمريكا الغول الذي ابتلع الشرق الأوسط التعيس يا بئيس منذ 1948 وهم يقتلون ويشردون أبناء فلسطين الشرعيين بلا حساب ولا سابق عذاب ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🐒🚀
والقادم سيكون أسوأ إن لم تتدخل القدرة الإلهية لتنقذ ما تبقى من الفلسطينيين في شمال غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥