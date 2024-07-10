خلال 4 أيام.. مجازر إسرائيلية في 4 مدارس تؤوي نازحين فلسطينيين

أنقرة: ارتكب جيش الاحتلال عدة مجازر في قطاع غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، بقصفه 4 مدارس تؤوي فلسطينيين اضطروا للنزوح من بيوتهم بسبب القصف العشوائي الإسرائيلي.

وأدى القصف الإسرائيلي على المدارس الأربعة إلى مجازر فظيعة أسفرت عن استشهاد 73 فلسطينيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وإصابة الكثير من الأشخاص.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أولى هذه الهجمات في 6 يوليو/ تموز على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات وسط مدينة غزة.

وفي الهجوم على المدرسة التي لجأ إليها حوالي ألفي نازح فلسطيني، استشهد ما لا يقل عن 16 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب 50 آخرون.

وفي 7 يوليو، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة “العائلة المقدسة” شمال غزة، واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد كبير منهم.

وفي 8 يوليو، قصف الجيش مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في النصيرات، أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.

وفي 9 يوليو، أضاف الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة إلى سجله الإجرامي، بقصف باب مدرسة “العودة” التي تؤوي نازحين فلسطينيين في بلدة عبسان شرقي محافظة خان يونس.

وأدى الهجوم إلى استشهاد 53 فلسطينيا وإصابة العشرات من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.

يُشار إلى أن الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على المدارس الأربعة جاءت خلال مفاوضات تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس.

(الأناضول)