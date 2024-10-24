خلفيات مطالبة دي ميستورا المغرب بتوضيح تفاصيل الحكم الذاتي

التوضيح الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق بخصوص اقتراح المبعوث الخاص الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا تقسيم الصحراء بين الطرفين، يفتح الطريق أمام تأويلات كثيرة، فمن جهة فإنه قام بتوصيف لما عرضه دي ميستورا على الأطراف بكونه ليس مقترحا أمميا، وفي الجهة المقابلة، أشار إلى أن طبيعة عمل المبعوث الخاص للأمين العام في ملف الصحراء، وأنه يطلع مجلس الأمن بشكل أساسي على عمله بشأن ملف الصحراء، وأنه يتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف المعنية لدفع العملية إلى الأمام بشكل بناء قبل انطلاق لمشاورات القريبة المقبلة في نيسان/ أبريل 2025 وأن السؤال لا يتعلق بما يقدم هذا المبعوث الخاص من أفكار بين يدي الطرفين، وإنما يتعلق بمعرفة ماذا يريد أعضاء المجلس والأطراف أنفسهم اعتماده كطريقة للمضي قدما في هذه القضية.
من الواضح أن قصد هذا التصريح هو نفي أن تكون الأمم المتحدة بشكل رسمي قدمت مقترحا بشأن التقسيم، وأن ما يمكن أن يكون المبعوث الأممي الخاص بملف الصحراء قد عرضه على الأطراف إنما هو مجرد أفكار لقياس ردود فعل الأطراف المعنية، وأن ما يأخذ الطابع الرسمي، هو ما يتخذه أعضاء مجلس الأمن من قرارات بناء على الإحاطة التي تقدم لمجلس الأمن، وما تقبله الأطراف المعنية بالنزاع.
المغرب عبر بشكل رسمي عن رفضه مقترح دي ميستورا واعتبره متعارضا تماما مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية، وموقف كل المغاربة بأن “الصحراء مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي”. وذكر بأن الرباط سبق أن عبرت عن الموقف نفسه في العام 2002، “لما اقترح جيمس بيكر (المبعوث الأممي حينها) هذه الفكرة التي اقترحتها، وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “المغرب لا يتفاوض حول صحرائه”، بل “يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه”.
المثير في الموقف أن جبهة البوليساريو عبرت عن رفضها مقترح دي ميستورا بينما لم تعبر الجزائر عن أي موقف بهذا الخصوص، علما أن هذا المقترح، يعود في الأصل إليها، فالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو الذي قدم الفكرة لجيمس بيكر فحولها إلى مقترح عرضه على أطراف النزاع سنة 2002.
لا يهمنا كثيرا أن نتوقف على خلفيات عدم تعليق الجزائر على المقترح، فالأمر واضح فهذا المقترح يفيدها بدرجة أولى، وحتى جبهة البوليساريو، حين رفضته عللت ذلك برفض الطرفين له، لكن الذي يثير السؤال أكثر هو الدوافع والخلفيات التي وقفت وراء مطالبة دي ميستورا المغرب بتفصيل حيثيات مقترحه للحكم الذاتي، وما السلطات التي ستحتفظ بها الرباط، وما السلطات التي ستكون للحكم المحلي.
لا ندري على وجه الدقة دوافع هذا الطلب، في هذا التوقيت، وهل المقصود به إحراج المغرب، أم المقصود التمهيد لحوار سياسي جدي بين الطرفين على أرضية المقترح المغربي للحكم الذاتي.
ومهما كانت التأويلات بخصوص موقف دي ميتسورا فإن المحصلة المستنتجة من كل ذلك أن مرحلته قد انتهت بالمطلق وأنه فشل في مهمته
ثمة في الواقع إشكال حقيقي في ترجيح أحد الاحتمالين، لكن ثمة ما يشبه المسلمة في لغة التفاوض السياسي، أن التفاصيل هي جزء من عملية التفاوض، وأن الكشف عنها يعتبر بمثابة كشف الأوراق للخصوم وتمكينهم من الابتزاز السياسي، فلا تفاوض البتة في التفاصيل، من غير مواقف مبدئية سابقة، يتم بناء عليها تحصيل التوافق حول مبدأ أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لحل النزاع، وأن يتم الإقرار من طرف الخصوم أن أطروحة الاستفتاء التي تمسكوا بها لحوالي خمسة عقود، لم تعد حلا مفضلا لديهم، وأنهم لا يمانعون في التزام حل الحكم الذاتي، شريطة أن تكون تفاصيل هذا المقترح تحظى بالقبول عندهم.
ولعل هذا بالضبط هو ما أشار إليه المسؤول عن الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة في جوابه عن دي ميستورا، إذ ذكر في النقطة الرابعة من توضيحه “أن الأطراف حينما تكون مستعدة للدخول في مسار مبادرة الحكم الذاتي، وفي احترام للخطوط الحمراء، يمكن الحديث عن التفاصيل”.
هناك تساؤل افتراضي مهم يطرح بخصوص الجدوى من مطالبة المغرب بتفصيل مقترحه في الحكم الذاتي في الوقت الذي يتمسك فيه الطرف الآخر بأطروحة الاستفتاء، وهل هذا التفصيل الذي يطالب به المبعوث الخاص للأمين العام، يهم الطرف الآخر، أم يهم المنتظم الدولي، أم يهم أعضاء مجلس الأمن؟
فإذا كان الأمر يخص المنتظم الدولي، فإن الزخم الدولي الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي لم يشترط ذلك بالمطلق، هذا في الوقت الذي تراجع فيه الدعم لأطروحة الاستفتاء، حتى صارت رؤية الخصوم معزولة تماما بعدما تم الإقرار في إحاطات سابقة لمجلس الأمن بأن هذا الحل الاستفتاء غير واقعي ومستحيل التطبيق.
وإذا كان الأمر يخص الأطراف المعنية بالصراع، فهي إلى الآن لم تبد أي مرونة تذكر بهذا الخصوص، بل لا تزال متمسكة بأطروحتها البالية، بل إنها تبحث عن خيارات للتصعيد، ولولا أن الوضع الدولي والإقليمي يقف ضدها، لمرت إلى خيار آخر قد يدخل المنطقة للمجهول.
وإذا كان الأمر يخص أعضاء مجلس الأمن، فإن تفصيل المقترح المغربي لهم، لن تكون له فائدة في ظل حديث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحل السياسي يتطلب الدخول في التفاوض بدون شروط مسبقة!
فالسيد الأمين العام للأمم المتحدة يعرف الزخم الدولي الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي داخل مجلس الأمن نفسه بعد أن عبرت باريس عن موقفها الجديد في يوليو/تموز الماضي، ويعرف أن أطروحة الخصوم لم يعد هناك من يلتفت إليها، بما في ذلك روسيا والصين، اللتان باتتا ترتبطان بعلاقات جد متقدمة مع المغرب، دفعتهما إلى التحول من مواقع الإسناد للأطروحة الانفصالية إلى مواقع الحياد ودعم التوصل لحل سياسي عادل للنزاع.
لا ندري على وجه التحديد ما هي مقاصد السيد دي ميستورا من وراء طلبه للرباط بتوضيح وتفصيل مقترحها، لكن الراجح مما ذكر من مؤشرات، أن الرجل كان بصدد الجواب “الدبلوماسي المسموم” عن الرفض المغربي الصارم لمقترحه في التقسيم، وكأنه يريد أن يوجه رسالة سياسية للمغرب، حول “غموض” موقفه بخصوص تفاصيل الحكم الذاتي، فأراد بذلك أن يقدم هدية للخصوم، تلزم المغرب بإخراج أوراقه على المكشوف، حتى يتسنى لهم إسقاط مقترحه حتى قبل أن يقدموا موافقة مبدئية بخصوص شرعية الحكم الذاتي كحل وسيد للنزاع.
وعلى العموم، ومهما كانت التأويلات بخصوص موقف دي ميتسورا، فإن المحصلة المستنتجة من كل ذلك، أن مرحلته قد انتهت بالمطلق، وأنه فشل في مهمته، ليس لأن الأطراف متمسكة برؤيتها، ولا تريد أن تتقدم بخطوة إلى الأمام، ولكن، لأن عدم احترام المحددات التفاوضية المؤطرة لوساطة الأمم المتحدة في هذا الملف، تجعل أي مهمة للمبعوث الخاص الأممي محكومة في نهايتها بالفشل، ولذلك، يمكن القول إن مهمة دي ميستورا لم تفشل يوم قدم مقترح التقسيم، وإنما فشلت في اللحظة التي توجه فيها إلى جنوب إفريقيا، متمسكا بحريته في التشاور مع من يعتبرها دولا معنية بالنزاع! وهو يدرك أن هذه الدولة ليست معنية بالمطلق بالنزاع، وهي معادية للمغرب، وتقف في صف واحد مع أعداء وحدته الترابية.
* كاتب وباحث مغربي
مجرد تساؤل.
لماذا التفاوض تحت سيف الحكم الذاتي !؟
جاء في المقال على لسان بوريطة ما نصه:
“يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه” انتهى الاقتباس
الجزائر شاركت في الموائد المستديرة بحسن نية للمساهمة في حل هذا النزاع الذي افتعله المغرب بغزوه للصحراء، بدون أي سند قانون كما أثبتته محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية، وهما أعلى هيئتين قضائيتين في العالم، وقرار مجلس الأمن رقم: 380 بتاريخ 06 /11/ 1975، الذي استنكر تنظيم المسيرة الخضراء وطالب المغرب بالانسحاب الفوري من إقليم الصحراء الغربية لجميع المشاركين في المسيرة.
المحكمة الأوروبية..لم يطلق عليها هذا الوصف من باب المزاج.. ولكنه تحديد لاختصاصتها المكانية والموضوعية بما له علاقة بالاتحاد الأوروبي..ولذلك لم يهتم المغرب بقرارها…ولم تنفذه الدول الأوروبية لأنه تجاوز نطاق الاختصاص الموكول إليها.. أما محكمة العدل الدولية بلاهاي فقد أصدرت فتوى استشارية تلبي مطالب المغرب حرفيا..وهي وجود سكان بالصحراء..ووجود علاقة البيعة بسلاطين المغرب..والبيعة هي أساس وجود الدول الإسلامية منذ الخلافة الراشدة..واختم بشهادة الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بيلا..وهي مسجلة بالصوت والصورة على اليوتيوب…يقول فيها.. إن كل الأسر التي حكمت المغرب جاءت من الساقية الحمراء والصحراء…فهل يعقل منطقيا أن تكون الدولة لها هوية مختلفة عن حكامها…خاصة واننا نتكلم عن دولة امتد نفوذها من وسط إفريقيا إلى تخوم أوروبا..وكانت الدعوة والاصلاح الديني هما الأساس في وجودها..
حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي دعم مشروعية مطالب المغرب..عندما أكد على وجود سكان بالصحراء المغربية…وعلى وجود علاقة البيعة مع ملوك المغرب…والبيعة هي أساس الحكم ووجود الدول الإسلامية منذ الرسالة النبوية… أما محكمة منظمة الإتحاد الأوروبي..فهي مختصة في نزاعات دول الإتحاد..ولذلك لم يهتم المغرب بقرارها….ورفضته الدول الأوروبية نفسها…؛ وبسبب حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي…الذي كان ضد الطرح الإسباني والجزائري..كانت المسيرة الخضراء…علما بأن اللجوء إلى نفس المحكمة محتمل جداً في قضية الصحراء الشرقية.. والقبائل..وذلك بعد قرار فرنسا بتسليم وثائق المرحلة الإستعمارية إلى المغرب…
@عبدالرحيم المغربي11:38
ما هي تداعيات حكم العدل الأوروبية؟
الذعر الذي عبر عنه بوريطة في تعليقه والملك في خطابه يدل أن المغرب تلقى الضربة القاضية التي سعي طيلة نصف قرن لتجنبها. نسف مبادرة “الحكم الذاتي” التي روج لها، ونسف معها الاعترافات الدولية الوهمية،والقنصليات الورقية.
ومنح للبوليزاريو كل ما تتمناه أي حركة تحرر، فأصبحت تتحرك بأريحية جد مريحة، تملك الشرعية السياسة والقانونية.
الحكم سيشكل ضغطا قويا ليس فقط على الدول الأوروبية، بل على كل من دعم الحكم الذاتي ليدفعانه على التراجع، ونفس الضغط سيشكلانه على كل من توسوس له نفسه للانحياز للطرح المغربي.
كما سيكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه المساس بثروات الشعب الصحراوي، وإلا ستجرجره الجبهة إلى المحاكم، وتجعله يدفع ثمن باهظا، وسيسمحان لأي دولة مصادرة أي حمولة تحمل ثروات الصحراء بدون موافقة الجبهة.
في مقال نشره موقع “forbes” الإسباني يوم:21/10/2024، تحت عنوان:”بلاناس يدافع عن “تعميق” العلاقات مع المغرب (دخل حدوده الرسمية) بعد إلغاء اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي”، جاء فيه ما نصه:
“أكد بلاناس (وزير الفلاحة الإسباني) في تصريحات لوسائل الإعلام في لوكسمبورغ قبيل اجتماع وزراء الزراعة والصيد البحري بالاتحاد الأوروبي، أننا سنحترم الحكم”
انتهى
المغرب لايتفاوض على السيادة..ولكنه يتفاوض على شكل محدد لاقفال موضوع مختلق كان الهذف منه تقسيم المغرب..وترسيم العبث الإستعماري في جغرافية المنطقة..والاطار الوحيد هو الحكم الذاتي في إطار الجهوية الموسعة التي ينص عليها الدستور المغربي..في أفق تطبيق نفس المفهوم على الأراضي التي لازالت محتلة… أما عن كون المحكمة الأوروبية هي أعلى هيئة قضائية في العالم..فهذه نكتة لا يصدقها حتى من وضع قانون المحكمة وحدد اختصاصها المكاني والموضوعي..؛ وللاشارة فإن محكمة العدل الدولية بلاهاي..المنبثقة من ميثاق الأمم المتحدة.. أقرت بأن الصحراء لم تكن أرضا خالية كما كانت تدعي إسبانيا والجزائر… وأن لسكانها روابط بيعة مع سلاطين المغرب..والبيعة هي الشكل القانوني والشرعي الذي تأسست عليه الدول الإسلامية منذ الخلافة الراشدة..واختم بشهادة الرئيس الجزائري الراحل أحمد إبن بيلا..وهي مسجلة بالصوت والصورة..على اليوتيوب.. حيث قال.. كل الأسر التي حكمت المغرب جائت من الساقية الحمراء والصحراء…فهل كانت الدولة منفصلة عن وطن حكامها.. هههههه..
لماذا الوقوف عند ويل للمصلين في فتوى محكمة العدل الدولية، والخوف من ذكر منطوق الفتوى .فتوى محكمة العدل الدولية أعلنتها مدوية لم توجد أي روابط سيادية للمغرب ولا لموريتانيا على الصحراء الغربية والصحراء لم تكن أرض خلاء كما إدعت إسبانيا، فتوى محكمة العدل الدولية كانت صادمة لهذا الثلاثي الأمر الذي دفع المجموعة لتهرع لإتفاقية مدريد التقسيمية للإلتفاف على فتوى المحكمة وجعل دم الصحراء الغربية يضيع بين القبائل ،لكن صمود شعب الصحراء الغربية أفشل المؤامرة التي إنقلبت على أصحابها وأصبحت إتفاقية مدريد دليل إدانة ضدهم بعد أن نزعت ورقة التوت عن كل مدع للسيادة تحركه الأطماع لا الحقوق.
في مجال القانون هناك قاعدة أساسية وهي.. أن المحكمة لاتحكم بأكثر مما يطلب منها من الأطراف المتقاضية…والدعوى التحكيمية التي اثيرت أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي…تحددت في جانبين وهما…هل كانت الصحراء أرضا خلاء عندما احتلتها إسبانيا..وهل كانت هناك روابط سياسية مع المغرب…وكلا المطلبين تمت الاستجابة ايجابيا فيهما لصالح المغرب…وعلى هذا الأساس تقررت المسيرة الخضراء كوسيلة لتنفيذ الحكم…وعندما نقول البيعية فإن المحكمة اعتبرتها رابطة سياسية..وبالتالي فإن هذا هو جوهر الاقرار… لأن كل الدول بنيت على هذا الأساس بما فيها الدول الأوروبية نفسها..في الأصل…ولايمكن أن ندفع مشروعية البيعية بمفهوم مستحدث وهو العقد الإجتماعي حسب فكر روسو.. لأن فرنسا نفسها تأسست على المبايعة..وتغير النظام السياسي شيء طارىء..
محكمة العدل الدولية أكدت عدم وجود أي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية والأمر نفسه أكدته محكمة العدل الأوروبية رفعت الأقلام وجفت الصحف.
شر البلية ما يضحك وهل أفتت المحكمة في غير ما طلب منها ، فتوى محكمة العدل الدولية أشرف عليها 15 قاضيا ينتمون 15 دولة من أنحاء العالم ومن نخبة قضاة العالم ، السؤال الأول الموجه المحكمة هل كانت الصحراء الغربية أرض خلاء أرض بلا سيد ،بالتالي أليست السيادة في صلب السؤال .
لكن لا غرابة فالتشكيك في أحكام القضاء كان منذ فجر التاريخ الملاذ الأخير للمتنكرين لأحكامه وليس منا ببعيد عبارات التشكيك والإتهام بالإنحياز التي قوبل بها حكم محكمة العدل الأوروبية.
بمذا أجابت محكمة العدل الدولية من يتججون بالبيعة للسطو على بلاد الأخرين وجود روابط بيعه بن بعض شيوخ القبائل الصحراوية وليس كلهم ولا جلهم مع بعض والسلاطين لفترات متقطعة وليست متواصلة لا يؤثر في منح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ولا يعني وجود سيادة للمغرب على الصحراء الغربية .
القانون له قواعد ومقتضيات ولاينفع معه الإنشاء..وهناك مجال يسمى في علوم القانون.. بالتنظيم القضائي..وهو الذي يحدد الاختصاصات المكانية والموضوعية.. وأما بالنسبة إلى قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي حول الصحراء المغربية..فهو واضح فيما طلب من المحكمة..والباقي مجرد اوهام صاغتها البروباغندا التدليسية التي لازالت تخلط قصدا بين محكمة دولية تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة..ومحكمة أوروبية لا علاقة لها بما هو موجود خارج الإتحاد..ولو كانت التضاريس الجيولوجية سببا في نشأة الدول..لكان من حق من يسكن الجبال أن يطالب بجمهورية جبلية..ومن يقطن بالقرب من البحار..بجمهورية بحرية..ومن يقيم في مناطق ثلجية..بالجمهورية الثلجية… وهذا من العبث الذي لايقبله عاقل..
كما قال العاهل المغربي في خطابه الأخير أمام البرلمان “الحق يعلو ولا يعلى عليه” 40 مليون مغربي مؤمنون بعدالة قضيتهم ومستعدون للموت من أجلها ، الذي يهمنا الآن هو استرجاع صحرائنا الشرقية
كما سبق فالتشكيك في أحكام القضاء كان دائما الملاذ الأخيرة للمعتدين المنقلبين على أحكامه،أما عن إرتباط نشأة الدول بالجيلوجيا فهناك جمهورية جبلية جمهورية الجبل الأسود مونتينيكرو وهناك جمهورية بحرية كوستا الريكا وهناك الرأس الأخضر و…..
الدول التي ذكرتها..كلها مركبة من صفة ووصف تكميلي… الجبل الأسود.اي مونتينيغرو.. الساحل الغني أي كوستا ريكا.. الرأس الاخضر..كابو فيردي…ولكن ليس هناك وصف تضاريسي مجرد.. إلا إذا أضفنا إلى الصحراء كلمة تندوف..فيمكن حينها تحديد المكان والصفة…
حل تفاوضي متوافق عليه معناه من تعب وكل خسر القضية ، ولذلك المغرب متمسك بالمقترح الاممي الى ما لا نهاية وهو اذن رابح ومنتصر وعليه ان يعيد الحدود الى اصلها . ويظل يقظا .