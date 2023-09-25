خلل فني وراء سقوط مروحية تدريب عراقية جنوب شرقي بغداد

بغداد: سقطت مروحية تدريب عسكرية عراقية اليوم الاثنين وأصيب طاقمها بإصابات طفيفة في محافظة واسط (170 كم جنوب شرقي بغداد).

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أنه “أثناء طلعة جوية تدريبية نفذها طيران الجيش بواسطة طائرات الهليكوبتر نوع (بيل جت رنجر) المخصصة للتدريب في قاعدة الكوت الجوية سقطت إحدى تلك المروحيات نتيجة خلل فني”.

وذكر البيان أن الحادث أدى إلى “إصابة طاقم المروحية بإصابة خفيفة وقد تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط المروحية”.

(د ب أ)