خلل في نظام برمجيات يؤدي لأسوأ توقف في الحركة الجوية البريطانية

لندن: أسفر خلل في نظام برمجيات المجال الجوي، في أسوأ توقف في حركة المرور الجوي بالمملكة المتحدة وهو ما عرقل اثنين من نقاط التفتيش الجغرافية يفصلهما نحو أربعة آلاف ميل بحري.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، قالت هيئة الطيران المدني البريطانية اليوم الأربعاء، إنها سوف تجري مراجعة مستقلة للواقعة التي أدت إلى إلغاء أو تأجيل المئات من الرحلات الجوية الأسبوع الماضي إثر خطأ في معالجة خطة الرحلات الخاصة بشركات الطيران.

وأسفر الخطأ عن غلق نظام البرمجيات الذي تديره شركة ناتس العاملة في مجال تقديم حلول وخدمات إدارة الحركة الجوية، وفقا للتقرير الأولي الصادر عن الشراكة الحكومية الخاصة المعروفة سابقا باسم خدمات الحركة الجوية الوطنية. وهذا أجبر العاملون في الحركة الجوية على إدخال خطط الرحلات يدويا، مما أدى إلى خفض هائل في الحركة الجوية.

وأدت الواقعة إلى إرباك شركات الطيران والمطارات في المملكة المتحدة في 28 آب/ أغسطس، مما أسفر عن خروج الطائرات عن مواقعها وتقطع السبل بالركاب. وجرى إلغاء نحو 800 رحلة جوية كان مقررا أن تغادر المطارات البريطانية فيما جرى شطب عددا مماثلا من الرحلات القادمة ، بحسب شركة سيريوم للتحليل.

(د ب أ)