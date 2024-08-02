خلل مؤقت بالموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون الإسرائيلي

تل أبيب: تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لمطار “بن غوريون” الإسرائيلي لخلل مؤقت، مساء الجمعة، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة الـ”12″ وصحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصتان، إن الموقع الإلكتروني الرسمي لمطار “بن غوريون” تعرض لخلل مؤقت، دون معرفة الأسباب.

ونقلت “يديعوت أحرنوت” عن مصادر في هيئة المطار لم تكشف هويتها، أنّ الرحلات الجوية المنظمة عبر مطار بن غوريون ما زالت في وقتها.

بدورها، أرجعت هيئة المطار في بيان رسمي، الخلل بالموقع الإلكتروني إلى ضغط الزائرين عليه.

لكن ناشطين صحافيين إسرائيليين وفلسطينيين تحدثوا على منصات التواصل الاجتماعي، عن احتمالية أن يكون العطل في الموقع الإلكتروني للمطار جراء هجوم سيبراني.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت عدة مواقع إلكترونية إسرائيلية رسمية وغير رسمية لهجمات سيبرانية، بينها الهجوم على “أرشيف الدولة” في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

(الأناضول)