خلو منصتي عرض شركتين إسرائيليتين لتصنيع الأسلحة في أول يوم من معرض دبي للطيران

دبي: بدت منصتا العرض الخاصتان بشركتي تصنيع الأسلحة الإسرائيلية (صناعات الفضاء الإسرائيلية) و(أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة) فارغتين الاثنين في بداية اليوم الأول من معرض دبي للطيران، الذي يستمر أسبوعا، في وقت لا تزال فيه الحرب دائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

ولم يتضح على الفور سبب عدم وجود موظفين في أي من المنصتين، الموجودتين بالقرب من جناح شركة إيدج الإماراتية للصناعات الدفاعية. وكانت صناعات الفضاء وإيدج وقعتا برامج تطوير مشتركة في معرض دبي للطيران في نسخته السابقة عام 2021.

ولم ترد صناعات الفضاء ولا رافائيل حتى الآن على طلبات أرسلت بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق بشأن مشاركتهما. وتم إغلاق مدخل منصة صناعات الفضاء بحبل أحمر.

وتواجد موظفون بمنصة العرض الخاصة بشركة مسجلة محليا تابعة لأنظمة إلبيط، إلا أن أحد الموظفين رفض الإجابة على أسئلة الصحافة حول مشاركتهم.

ودعت الدول العربية والإسلامية مطلع الأسبوع إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع عدد الشهداء في هجومها على غزة.

وأسست أنظمة إلبيط الشركة المسجلة في الإمارات عام 2021 وقالت إن الهدف هو إقامة تعاون طويل الأمد مع الجيش الإماراتي. وأعلنت الشركة الإسرائيلية الأم في الأسابيع الماضية دعمها لإسرائيل وجيشها.

وتواجد رجل يرتدي الكندورة والغترة الإماراتيتين التقليديتين لتقديم القهوة العربية لرواد منصة أنظمة إلبيط، القريبة هي الأخرى من إيدج.

ولم تشارك الشركات الإسرائيلية بشكل علني في المعارض والمؤتمرات الإماراتية إلا منذ عام 2020 عندما أقامت الدولة الخليجية وإسرائيل علاقات بموجب اتفاق تطبيع توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقالت مصادر، مطلعة على سياسة الحكومة الإماراتية، لرويترز إن الإمارات تعتزم الحفاظ على تلك العلاقات الدبلوماسية رغم التنديد الدولي بتصاعد عدد الشهداء والمصابين في حرب غزة.

وأصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 30 عاما بموجب اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020. وجاءت إقامة العلاقات رغم سياسة عربية متبعة منذ عقود وتطالب بإقامة دولة فلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيل، ومهدت الطريق لدول عربية أخرى لإقامة علاقات معها.

وشارك نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي أقيمت في الرياض ودعت إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.

(رويترز)