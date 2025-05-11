خليفة حفتر يلتقي بوتين ومسؤولين روسيين في موسكو- (صور)

موسكو: التقى قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو التي وصلها مساء الخميس في زيارة التقى خلالها أيضا وزير الدفاع أندريه بيلوسوف وسكرتير مجلس الأمن سيرغي شويغو.

وأفادت الصفحة الرسمية “للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية” عبر منصة فيسبوك في منشور مساء السبت، بأن حفتر التقى الرئيس الروسي، في مقر الكرملين بالعاصمة موسكو.

ويأتي لقاء حفتر مع بوتين وفق المنشور، ضمن زيارته الرسمية التي بدأها الخميس إلى روسيا.

من جهته أفاد المكتب الإعلامي بالرئاسة الروسية “الكرملين”، في بيان الأحد، بلقاء بوتين وحفتر دون ذكر معلومات حول مضمون اللقاء. ونشر الكرملين 3 صور من اللقاء.

كما التقى حفتر السبت وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في العاصمة الروسية موسكو.

وتباحث الجانبان حول آخر التطورات الإقليمية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق منشور للصفحة الرسمية “للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية” عبر منصة فيسبوك، مساء السبت.

وأعرب الوزير بيلوسوف عن “تقديره لدور حفتر، ودعمه المستمر لاستقرار المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي”، وفق المنشور.

وأكد حرص بلاده على “تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

وكان حفتر التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، ومن ثم حضر العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة يوم النصر على النازية الموافق 9 مايو/ أيار.

وأوضحت “القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية” في منشور الجمعة، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.

كما بحث الجانبان “سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود إرساء الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة”، وفق ذات المصدر.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية استمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكان حفتر وصل روسيا الخميس بناءً على دعوة رسمية من الجانب الروسي، عشية احتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر على النازية، التي نظمها موسكو.

وكان في استقبال حفتر نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول يونس بك يفكيروف، وسط مراسم استقبال رسمية، وفق القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وشارك في احتفالات عيد النصر قادة من أنحاء العالم بينهم زعيمان عربيان هما الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي.

وشارك بالفعاليات 29 زعيما، فيما أرسلت 13 دولة قوات رمزية للمشاركة في العرض العسكري مع القوات الروسية، وفق إعلام روسي.

(الأناضول)