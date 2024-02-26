خمسة أفلام فلسطينية في الدورة المقبلة لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي»

القاهرة – «القدس العرب»: بمشاركة فلسطينية قوية تنطلق غدا الأربعاء فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا. المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، وتستمر فعالياته حتى الخامس من الشهر المقبل.

تحتوي مسابقات المهرجان على 121 فيلما من 62 دولة وهي: فلسطين، الأرجنتين، الأردن، البرازيل، البرتغال، الدنمارك، السودان، السويد، الصين، المجر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، النرويج، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، أرمينيا، إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بنما، بنين، بوركينا فاسو، بولندا، تشيلي، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب افريقيا، جورجيا، روسيا، رومانيا، سوريا، سويسرا، شيلي، صربيا، غينيا بيساو، فرنسا، ، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، مصر، موريتانيا، نيبال، هاييتي، هولندا. وتشهد الدورة مشاركة فلسطينية قوية، حيث تشارك في ثلاث مسابقات، عبر ثلاثة أفلام هي «الحياة حلوة»، للمخرج محمد جبالي، الذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم حول محاولة العيش والتغلب على جمود السياسات والبيروقراطية الدولية وذلك من قبل مخرج الفيلم الذي يطوع كافة إبداعه للتواصل مع العالم والمضي قدما.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة يشارك فيلم «أيوب» للمخرج الفلسطيني عبد جرادات، ويدور حول ثلاثة أطفال أشقاء، أيوب ويحيى وزكريا، يذهبون الى المدرسة على حمار يسير في منطقة وعرة محاذية لمستوطنات إسرائيلية، في رحلة شاقة مخيفة بالنسبة لأطفال صغار، لكنهم يحرصون على التعليم، بالرغم أنَّ مدرستهم هدمت أكثر من مرة.

أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فيشارك فيلم «المفتاح»، الذي يدور حول عائلة اسرائيلية، تعيش في أحد المنازل، ويدرك أفرادها أن هذا المنزل ليس لهم، ويبدأ احساسهم بالتوتر والتفكك مع سماع صوت مفتاح غامض يحاول فتح الباب.

كما يشارك الفيلم الفلسطيني «ليل» للمخرج أحمد صالح في برنامج الإسماعيلية الفضي، وهو أحد البرامج الموازية في المهرجان.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، يعرض أيضا فيلم «احكي يا عصفور» للمخرجة الفلسطينية عرب لطفي، وهو من إنتاج عام 2007، ويحكي قصة عدد من المناضلات الفلسطينيات منهن، ليلى خالد، وتبريز هلسة، ووداد قمري، وغيرهن من المناضلات وتجربتهن في المقاومة من أجل فلسطين.