خمسة قتلى في روسيا وآخر في أوكرانيا في ضربات صاروخية متبادلة- (فيديو)

كييف: قتل خمسة أشخاص في ضربة أوكرانية استهدفت منطقة كورسك الحدودية في جنوب روسيا الجمعة، بعد ساعات من مقتل شخص وتضرر مقرات بعثات دبلوماسية بضربة صاروخية في كييف نفذتها موسكو.

وطالت الضربة الأوكرانية “الضخمة” بحسب وصف مسؤولين محليين في روسيا، مركزا ثقافيا ومدرسة ومنشأة للتعليم ومباني سكنية في مدينة ريلسك التي يناهز عدد سكانها 15 ألف نسمة.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر خينشتاين عبر تلغرام السبت إن “خمسة أشخاص قتلوا… جرح 12 شخصا تمّ نقل تسعة منهم الى المستشفى”.

وأوضح أن حصيلة سابقة عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفل كانت “غير صحيحة”.

واتهم الحاكم القوات الأوكرانية باستخدام أنظمة صواريخ “هيمارس” الأمريكية الصنع في استهداف كورسك، مشيرا إلى أن الضربة ألحقت أضرارا بمباني منها مدرسة ومهجع يعود لأكاديمية لتدريب الطيارين.

وأظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من السيارات المشتعلة، إضافة إلى حطام متناثر في الشوارع ونوافذ وأسقف مباني محطمة.

