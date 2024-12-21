خمسة قتلى في روسيا وآخر في أوكرانيا في ضربات صاروخية متبادلة- (فيديو)

كييف: قتل خمسة أشخاص في ضربة أوكرانية استهدفت منطقة كورسك الحدودية في جنوب روسيا الجمعة، بعد ساعات من مقتل شخص وتضرر مقرات بعثات دبلوماسية بضربة صاروخية في كييف نفذتها موسكو.

وطالت الضربة الأوكرانية “الضخمة” بحسب وصف مسؤولين محليين في روسيا، مركزا ثقافيا ومدرسة ومنشأة للتعليم ومباني سكنية في مدينة ريلسك التي يناهز عدد سكانها 15 ألف نسمة.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر خينشتاين عبر تلغرام السبت إن “خمسة أشخاص قتلوا… جرح 12 شخصا تمّ نقل تسعة منهم الى المستشفى”.

وأوضح أن حصيلة سابقة عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفل كانت “غير صحيحة”.

واتهم الحاكم القوات الأوكرانية باستخدام أنظمة صواريخ “هيمارس” الأمريكية الصنع في استهداف كورسك، مشيرا إلى أن الضربة ألحقت أضرارا بمباني منها مدرسة ومهجع يعود لأكاديمية لتدريب الطيارين.

وأظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من السيارات المشتعلة، إضافة إلى حطام متناثر في الشوارع ونوافذ وأسقف مباني محطمة.

🇺🇦🇷🇺 ATACMS ATTACK: Ukraine attacked the city of Rylsk in the Russian Kursk region, there is destruction and people are injured – According to preliminary data, the Ukrainian Armed Forces used ATACMS operational-tactical missiles with cluster warheads. – The attack caused… pic.twitter.com/PnF7xtDQSk — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 20, 2024

ولا تزال أوكرانيا تحتل أجزاء من كورسك مذ شنّت خلال الصيف عملية برية في هذه المنطقة الحدودية.

ونقلت وكالة “تاس” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تأكيدها أن موسكو ستثير مسألة الضربة الأوكرانية خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.

وكانت روسيا أطلقت صباح الجمعة صواريخ وطائرات مسيّرة على كييف، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة وتضرر أنظمة التدفئة في مئات المباني. وسمع مراسلو فرانس برس دوي انفجارات عند السابعة صباحا (05,00 ت غ).

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أنّ الهجوم الروسي نُفّذ بخمسة صواريخ باليستية من نوع “إسكندر-إم/كي إن-23″، مؤكدة أنها أسقطتها كلها. كما أعلنت أن موسكو أطلقت 65 طائرة مسيّرة، تمّ اعتراض 40 منها.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الضربة الروسية أدت إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في كييف.

وأوضح رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو أن “شظايا” الصواريخ سقطت على ثلاثة أحياء في كييف خصوصا وسط المدينة حيث ألحقت أضرارا بالغة بمبنى تجاري فخم.

وطالت الأضرار مكاتب ست بعثات دبلوماسية تقع في المبنى ذاته، تعود لألبانيا والأرجنتين والسلطة الفلسطينية ومقدونيا الشمالية والبرتغال ومونتينيغرو.

ودانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “هجوما شنيعا جديدا يستهدف كييف”.

وغالبا ما تتعرض كييف التي كان يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022، لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، لكن يندر أن تسجل أضرار بالغة خصوصا في وسط المدينة التي تنشر في محيطها أنظمة دفاع جوي.

ردّ “في كل مرّة”

وقالت موسكو إن الهجوم “ردّ” على ضربة استهدفت مصنعا روسيا، واستخدمت فيها كييف صواريخ زودتها بها دول غربية.

وأفاد الجيش الروسي بأن “سلسلة من الضربات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى نُفّذت ردا على ذلك (…) هذا الصباح (الجمعة) واستهدفت مركز التحكم التابع لجهاز الاستخبارات الأوكراني، ومكتب لوتش للدراسات الذي يتخذ من كييف مقرا له ويتولى تصميم وتصنيع أنظمة صواريخ نبتون”.

وأكد البيان أن “كل الأهداف أصيبت”.

وتوعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو سترد على كل الهجمات التي تستهدف الأراضي الروسية ويتم تنفيذها باستخدام صواريخ غربية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الجمعة “تعلمون أن ضربات كهذه وقعت ضد الأراضي الروسية، وتعلمون أن الرئيس قال إنه سيتم الرد عليها في كل مرة”.

وأبلغت السلطات الأوكرانية أيضا عن وقوع هجمات صاروخية في مدينة خيرسون الجنوبية حيث قتل شخصان على الأقل وأصيب عشرة، وفي بلدات وقرى أخرى.

تتقدم قوات موسكو في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا بهدف السيطرة مجددا على مدينة كوبيانسك التي استولت عليها خلال العام الأول من الحرب، قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية.

إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي الذي يحرز تقدّما بوتيرة أسرع خلال الأشهر الأخيرة في شرق أوكرانيا، أنه سيطر على قريتين قرب مدينة بوكروفسك.

(أ ف ب)