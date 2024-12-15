“خوفاً من الاضطهاد”.. بعض المسلمين الشيعة يحاولون الفرار من سوريا إلى لبنان

بيروت: حاول عشرات من المسلمين الشيعة في سوريا، بما في ذلك أسر كاملة مع أطفال وكبار السن، الفرار إلى لبنان خلال الأيام الماضية، خوفاً من الاضطهاد بعد فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من دمشق.
وسيطرت جماعات مسلحة، معظمها من المسلمين السنة، على دمشق ومناطق أخرى في سوريا كانت تحت سيطرة قوات الأسد.
وأغلب السوريين الذين فرّوا هم من منطقة السيدة زينب في دمشق، وقد غادروا خوفاً من الانتقام من قِبَل المعارضين السنة الذين سيطروا على البلاد.
ووجد العديد منهم أنفسهم عالقين في العراء على طريق بين لبنان وسوريا.
وكان نظام الأسد يعتمد على دعم الشيعة، وعمل عن كثب مع مقاتلين من جماعات مسلحة مدعومة من إيران- مثل “حزب الله” اللبناني- لمحاربة المعارضين المناهضين للحكومة في الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.
ويأمل معظم هؤلاء في دخول لبنان للبحث عن ملاذ آمن، على غرار موجة ضخمة من اللاجئين السوريين الذين فرّوا من سوريا قبل أكثر من عقد من الزمن عندما بدأت الثورة. وكان أولئك اللاجئون في الغالب من المسلمين السنة الذين هربوا من القمع الوحشي لنظام الأسد.
لكن القواعد الجديدة الصارمة التي فرضتها الحكومة اللبنانية، قبل عدة سنوات، للحد من تدفق السوريين الفارين إلى البلاد تركت الآن العائلات السورية الشيعية عالقة بالقرب من الحدود.
وتُعد الدولة اللبنانية، التي تشترك في الحدود مع سوريا، واحدة من الدول الأكثر تأثراً بأعداد اللاجئين الكبيرة. حيث يعيش حالياً نحو مليون لاجئ سوري في مخيمات غير رسمية عبر لبنان، الذي يمر حالياً بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
وقال أحد أفراد جهاز الأمن اللبناني عند معبر المصنع، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “اللاجئون السوريون الذين يحملون جوازات سفر أجنبية أو إقامة في لبنان أو تذاكر تثبت السفر إلى بلد آخر فقط هم من يُسمح لهم بالدخول إلى لبنان”.
وأضاف: “هؤلاء الناس لديهم فقط بطاقات هوية، وكثير منهم لا يملكون أي وثائق. لا يمكننا السماح لهم بالدخول، وعليهم البقاء في هذه المنطقة حتى نتلقى أوامر جديدة من الحكومة اللبنانية”.
وأفاد أحد أفراد حرس الحدود اللبنانيين، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه لا يملك إذناً بالتحدث مع الصحافة، بأن مئات الأشخاص وصلوا إلى الحدود منذ الإطاحة بالأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول.
ولكنه أضاف أن الحراس مسموح لهم فقط بإدخال كل من استوفى الشروط التي وضعتها الحكومة اللبنانية.
(د ب أ)
Part 2:
الوضع لا مجاملة فيه. الكل يتربص والكل ينتهز الفرص فليتغدي الثوار ببقايا النظام البائد قبل ان يتعشوا بهم ويجب السيطرة على مناطق نفوذ ابو أنيسة ومسقط رأسه ورأس اللي خلفه وتركيع البيئة المعادية بقوة السلاح.
هيبة الثورة والثوار هي راس مال نجاح الثورة.
لا تأخذكم في الحق والانتقام لومة لاءم ودعوا الكلام المعسول جانبا ولا تنسوا القصاص وهو عدل حيث ان الاذن بالإذن والخشم بالمنخار والبادي اظلم وعلى الظالمين يجب ان تدور الدوائر.
التنظيف الذي حصل في سوريا هو بارقة أمل يتوق لها جميع الأحرار في بلاد العرب الذين لم يعتادوا إلا على المصاءب والهزائم كما قيل في مثل محمود جبر من المهد إلى القبر والذي يعرفه جميع الشوام.
واهل غزة هم اول الناس المباركة لسقوط الصنم واذا كان الله اغلق باب نصرة مرحلية فإنه فتح باب النصرة الدائم الصح الذي سيسهم في تحرير الأقصى و كل فلسطين.
عليهم يا شباب.
أنت تدعو إلى إراقة الدماء وتبادل عمليات الانتقام بين السوريين، وفعله العراقيون والليبيون قبلكم فضاعت البلاد وخسروا المزيد من الأرواح، ثم ندموا بعد فوات الأوان.
بظن ايران اكثر اماناً لهم ولعاءلاتهم
فقط المتورطين مع النظام المخلوع يفرون أسوة به بصحبة عائلاتهم ، التعميم غير صحيح بالمطلق !
منطقة السيدة زينب فيها شيعة من أفغانستان وباكستان والعراق بالاضافة الى لبنان والبحرين وايران ولم يسعف كثير منهم المغادرة وبعضهم متورط مع النظام المخلوع …
كما تدين تدان.الحمد لله
لماذا لم يهرب المسيحيين الدروز، الملحدين، اليزيديين، وووووو
لماذا هرب الشيعة و العلوية حصراً!؟
ستبقى البلدان العربية لقمة سهلة للمخططات الاستعمارية الغربية ما لم نتخلص شعوبها من عصبيتها القبلية و العرقية و الطائفية و المذهبية .الشعوب الغربية المتحضرة تخلصت منذ قرون هذه الذهنيات السلبية المدمرة و كونت دولة القانون تستوعب الجميع و تضمن لهم المساوة في الحقوق و الواجبات بدون تمييز بل استطاعت ادماج حتى المهاجرين و ضمنت لهم حقوقهم و اصبحوا مواطنين كاملي الحقوق، لهذا اصبح العربي يشعر بأمان في اوروبا و امريكا خير من بلده أو من اي بلد عربي آخر