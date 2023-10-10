خيارات إسرائيل المقبلة: عملية برية بتكاليف باهظة أم هجمات جوية تدمّر غزة؟

غزة -«القدس العربي»: لم يعرف بعد إلى أين ستتجه الأمور الميدانية خلال الأيام المقبلة، بحيث إن كانت ستعتمد إسرائيل التي تعرضت لضربة أذلت قواتها العسكرية والأمنية في بداية المعركة، على قوة الطيران الحربي المتطور في توجيه الضربات لغزة، وإحداث دمار هائل في المرافق والمنازل والأعيان المدنية، على غرار الحرب الأخيرة التي شنتها في أيا/مايو من عام 2021، أم ستتجه صوب مرحلة أخرى تشمل الدخول البري لقطاع غزة، على غرار الحرب الأولى نهاية عام 2008، والثانية صيف عام 2014؟

الخيار البري وآثاره

ومع محاولة قادة حكومة اليمين، وكذلك قادة الجيش ومؤسسات الأمن ترميم صورة الهزيمة التي لحقت بهم بسبب عنصر المفاجأة عند انطلاق المعركة، فإن كل الخيارات ستكون واردة في هذه المسألة، بما في ذلك الخيار البري، خاصة بعد إعلان حالة الحرب، واستدعاء مئات آلاف الجنود من قوات الاحتياط.

وقد كشفت تقارير عبرية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تحدث صراحة عن هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في المكالمة الهاتفية الثانية التي أجراها بعد بدء الحرب، حين قال انه يريد الدخول في عملية برية إلى قطاع غزة.

وذكرت أن حديث نتنياهو عن شكل الرد الإسرائيلي المتوقع خلال الأيام والأسابيع القريبة، يهدف إلى تهيئة الأرضية مع حلفاء إسرائيل للقيام بنشاط عسكري طويل المدى وغير مسبوق في قوته ونتائجه.

خطط سياسية

كما يظل خيار التدمير الجوي وإحداث خراب هائل في قطاع غزة، أحد خيارات إسرائيل في هذه المرحلة، إضافة إلى خيار الدخول البري، والذي في حال نفذته إسرائيل ستكون له تبعات كثيرة، من بينها مدة استمرار هذا الاجتياح، وأهدافه والخطوات اللاحقة له.

ورغم وجود ما يدعم خيار الاجتياح البري من قوى اليمين الإسرائيلية المتطرفة، إلا أن تنفيذه عسكريا يحتاج إلى خطط ليست عسكرية فحسب، ولكن إلى خطط سياسية لما بعد التنفيذ، وتشمل كيفية إدارة القطاع، والمدة الزمنية التي ستبقي فيها إسرائيل في القطاع، خاصة وأنها هي من نفذت من طرف واحد في عام 2005، خطة الانسحاب من القطاع.

وفي حال اجتياح القطاع لإسقاط حكم حماس، ستكون إسرائيل مسؤولة عن إدارة القطاع الساحلي الذي يعاني من الفقر وتفشي البطالة، ومن قلة الأدوية، كما أن الاحتلال وهو الأمر غير اليسير بسبب قوة المقاومة، ستكون له تبعات على الأرض، من بينها اتساع حجم المقاومة العسكرية وشراستها في حال وصل جيش الاحتلال إلى وسط غزة، ومن الممكن أن يخلق ردات فعل قوية، وهو أمر جربته إسرائيل في مراحل سابقة حين كانت تحتل غزة.

تكلفة الاجتياح

وفي هذا السياق، تعلم إسرائيل أن دخول غزة لن يكون نزهة للجنود، خاصة وأنها لم تستطع التعامل حتى اليوم الثالث مع جنود حماس الذين تسللوا للمستوطنات القريبة من الحدود وهم فوق الأرض، فيما سيكون الأمر في غزة مخالفا بشكل كبير لقوة إسرائيل العسكرية، حيث تملك المقاومة المسلحة وفي مقدمتها كتائب القسام، شبكة أنفاق أرضية، تستخدمها في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية. وكذلك في تنفيذ هجمات مباغتة ضد جيش الاحتلال، من خلال استغلال هذه الأنفاق كأماكن آمنة للنشطاء، يخرجون ويعودون إليها بعد تنفيذ الهجمات ضد الآليات العسكرية المتوغلة داخل القطاع، على غرار ما حدث في حرب 2014.

ولذلك لن يمنع الدخول البري ناشطي حماس من إطلاق الصواريخ، كما سيتيح لهم فرصة الاشتباك من نقطة صفر مع القوات المتوغلة، والتي ستفاجأ بما يخرج لها من تحت الأرض.

ومن المرجح أيضا أن تفشل قوات الاحتلال في تنفيذ مهمة السيطرة الكاملة على قطاع غزة، والتي تحتاج في الأساس إلى قوات كبيرة وتكلفة عالية الثمن، بسبب قوة المقاومة على الأرض.

كما أن الدخول البري ستكون له تكلفة أخرى، وربما وإن أوقع خسائر في أرواح سكان غزة، على غرار ما حصل في عام 2014، ومن بينهم نشطاء حماس، إلا أنه أيضا سيزيد من عدد الجنود الإسرائيليين سواء القتلى أو الأسرى، خاصة وأن القسام طبقت ذلك عمليا في معركة حي الشجاعية البرية في تلك الحرب.

كذلك من المحتمل أن يكون جيش الاحتلال يضع في حسبانه أيضاً الأسرى الذين وقعوا في قبضة نشطاء حماس وفصائل المقاومة، وعددهم بالعشرات، وبينهم ضباط كبار في الجيش ومستوطنون، إذ إن عملية عسكرية برية قد تعرض حياتهم للخطر الشديد.

وقد أشار إلى ذلك صراحة، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الذي قال في بداية انطلاق المعركة، إن المقاومة لديها خطة كاملة لكل مراحل تطور الصراع الحالي بما في ذلك الحرب الشاملة والتصعيد إلى أبعد الدرجات.

وأوضح في تصريحات أدلى بها مع بداية المعركة أنه إذا أراد الاحتلال التصعيد “فلدينا ما يمكننا من المواجهة، ومستعدون للتصعيد إلى أبعد الدرجات، وكل الاحتمالات متوقعة ونحن مستعدون لأي غزو بري للقطاع”.

وأكد أن المقاومة تبني موقفها وخططها على أسوأ الاحتمالات، وتابع وهو يتحدث عن الاجتياح البري أن “سيناريو الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو لدينا لحسم الصراع معه”.

كما أشار إلى ذلك الناطق باسم القسام أبو عبيدة، حين قال إن تلويح الاحتلال بالحرب البرية “مُثير للسخرية”، مؤكدا أن هذا الأمر هو ما تتمناه القسام.

خطط حماس

وعلى الأرجح تعي مؤسسة الجيش والأمن في إسرائيل، أن إقدام حركة حماس على هذه الخطوة، من خلال الدخول البري واجتياز السياج الفاصل من قبل مقاتليها، وإيقاعهم خسائر كبيرة في صفوف قوات الجيش والمستوطنين، لم يكن ليحدث لولا أن الحركة وضعت خططا كاملة للتعامل مع كل الخيارات اللاحقة لهذه الخطوة، ومن بينها خيار مواجهة الاجتياح البري، والذي ربما يكون من بين أدواته العمل داخل ساحة العدو، وفقا لقاعدة “أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم”.

ولذلك يظل الخيار القائم حاليا، هو عمل حكومة إسرائيل وجيشها على ترميم صورة الهزيمة من الضربة الاستباقبة المفاجئة لقوات حماس، من خلال إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة.

ومن المحتمل أن تذعن حكومة الاحتلال بعد توجيه ضربات دامية وتدميرية كبيرة لقطاع غزة، إلى مطالب حركة حماس، وأن توقف المعركة أولا، ومن ثم التفاوض على صفقة تبادل أسرى كبيرة، تخرج بموجبها الحركة كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

والجدير ذكره أن حركة حماس تمكنت طوال فترة التخطيط لهذه العملية الكبيرة، والتي قد تكون قد امتدت لأشهر طويلة سابقة من خداع منظومة الأمن والجيش في دولة الاحتلال، وذلك بإيهامها بعدم الركض وراء خوض أي مواجهة عسكرية، وهو أمر ظهر في عدم مشاركة حماس عسكريا في الرد على اغتيالات كبيرة طالت خلال عامي 2022 و2023 قيادات عسكرية من حركة الجهاد الإسلامي، وما رافقها من حديث الحركة عن ذهابها لإراحة غزة من أي حروب.

خداع الاحتلال

واندفعت حركة حماس خلال تلك الفترة التي أعقبت حرب أيار/ مايو 2021، إلى التركيز على طلب تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة، من بينها حصول شبان من غزة على تصاريح للعمل في إسرائيل، وزيادة رقعة التصدير والاستيراد، بهدف تقليل نسب الفقر والبطالة، وكانت آخر مشاغبة نظمتها الحركة قرب الحدود، عبارة عن تظاهرات شعبية، انتهت بتدخل وسطاء التهدئة، الذين نجحوا قبل أيام في نزع فتيل التوتر، بنقل تطمينات لحماس عن موافقة إسرائيل على إدخال تسهيلات اقتصادية للقطاع.

وبدا من المشهد أن منظومة الأمن الإسرائيلية كانت قد بلعت الطعم، وبنت موقفها على أن الحركة لا تريد الدخول في جولة تصعيد عسكرية، وأن هدفها بسبب صعوبة أوضاع السكان المحاصرين، الحصول على تسهيلات تساهم في تخفيف الأعباء، في وقت كانت قيادة القسام تعد العدة بشكل سري جدا، لهذه الخطة العسكرية الهجومية، وقد دللت على ذلك تحذيرات المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل من حدوث مواجهات عسكرية على جبهة الشمال مع حزب الله، أو جبهة الضفة الغربية، دون أن تضع جبهة غزة بالحسبان، ومن المحتمل أن يكون من ضمن خطة حماس، هو إشعال وتيرة الأوضاع الميدانية في الضفة لتضليل الأمن الإسرائيلي.

ووفق التحليلات، فإن خطة كهذه احتاجت وقتا طويلا من التخطيط والتدريب، ومن المؤكد أن يكون مخططو تلك العملية، قد أطلعوا نطاقا ضيقا جدا من قادة حماس عليها، ومن فيهم أفراد وحدات التنفيذ، حتى ساعة الصفر للمعركة، للمحافظة على السرية الكاملة، وعدم تسرب أي معلومات.

والجدير ذكره أن الجناح العسكري لحركة حماس، لم يخف سابقا قيامه بتدريب عناصره على اقتحامات مواقع عسكرية للاحتلال، وقد بث في مرات سابقة صورا ولقطات من تدريبات أجريت داخل مواقع المقاومة، تحاكي تلك الهجمات، بعد وضع مجسمات لهياكل الثكنات، لكن دون أن تعطي إشارات لنيتها بتنفيذ مخطط عسكري ما بعد الهجوم على تلك الثكنات المقامة على حدود القطاع، والتوغل أكثر للمستوطنات القريبة.

وكان إعلام الحركة أنتح قبل عامين عملا دراميا، بث على فضائية الحركة “الأقصى”، حمل اسم “قبضة الأحرار”، حاكى المشهد الحالي، وحرب الاستخبارات مع الاحتلال، للتغطية على هجوم مماثل، تمكن خلاله نشطاء حماس في ذلك العمل الدرامي من اجتياز الحدود، والوصول إلى المستوطنات، وخوض اشتباكات مع جيش الاحتلال، وإيقاع الجنود بين قتيل وأسير، وجاء انتاج العمل على خلاف ما جرى التعود عليه في السينما الأمريكية وفي الدراما العربية، والتي كانت تتنج أعمالا درامية عن أحداث وقعت في الحرب، ولكن ليس قبل وقوعها كما حصل في غزة.

وعلى أرض الواقع، قام نحو 1000 مقاتل من نخبة كتائب القسام، بالتسلل إلى مستوطنات “غلاف غزة” تحت غطاء من الصواريخ، وقد اقتحموا 20 مستوطنة إسرائيلية و11 معسكرا للجيش الإسرائيلي، وأوقعوا مئات القتلى وآلاف الإصابات، وتمكنوا من أسر عشرات الجنود والمستوطنين، وفي غزة هناك عشرات الآلاف من قوات القسام لم تشترك في معركة الدخول لمستوطنات غلاف غزة، ويبدو أنها كلفت بالقصف الصاروخي والاستعداد لأي عمل بري.