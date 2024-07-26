خيال ينتشل الصغار من ويلات الحرب… «سينما للأطفال» في مدارس النزوح في غزة

غزة ـ «القدس العربي»: تنظم المجالس الشبابية في مدينة خان يونس، جنوبي غزة، عروضاً سينمائية للأطفال في مدارس النزوح، بهدف الترفيه عنهم والتقليل من الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على القطاع على الحالة النفسية لهؤلاء الأولاد.

وتتخلل العروض أنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال، الذين يعانون من ويلات الحرب المتواصلة للشهر العاشر على التوالي، وهي أجواء إيجابية تساهم في رسم البهجة على وجوه الأطفال، بعد أن صادر الاحتلال، حقهم في التعليم واللعب من خلال استهداف المدارس والمنشآت التعليمية في قطاع غزة.

رصدت «القدس العربي» واحدا من تلك العروض السينمائية في مدرسة للنزوح في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، حيث كان الأطفال فرحين بفيلم الرسوم المتحركة الذي تم عرضه، وكذلك الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى أنشطة الرسم والتلوين والغناء والرقص.

الهدف من النشاط

خلق أجواء من الرفاهية والبهجة والراحة النفسية للأطفال النازحين هو الغرض من ذلك النشاط الترفيهي الدوري في مدارس النزوح، حسب أمل عوني، المسؤولة عن الأنشطة المجتمعية في المجالس الشبابية في محافظة خان يونس.

وقالت لـ« القدس العربي» : «نحرص على تأهيل الأطفال النازحين نفسياً عن طريقة تهيئة أجواء تتيح لهم الفرح واللعب والإمتاع البصري وتنسيهم معاناة الحرب».

وأقيمت الفعالية الترفيهية في فصل دراسي في مدرسة للنازحين، كانت مهجورة، ولكن النازحين في خان يونس فتحوا المدرسة ونظفوها وأقاموا فيها.

توضح الناشطة الفلسطينية: «أهالي الأطفال هم من ساهموا بشكل كبير جداً في نجاح الفعالية عن طريق تنظيف المدرسة وتجهيز بعض الأغراض المطلوبة للأنشطة، هم بالطبع يريدون الترويح عن أطفالهم من هول ما رأوه من حرب عنيفة قتلت أقرانهم وشردتهم».

وتواصل: «جميع أطفال قطاع غزة حُرموا هذا العام من الدراسة واللعب، فكان لزاماً علينا أن نخلق لهم أجواءً مشابهة لما كانوا يعيشونه في اليوم الدراسي من ترفيه ولعب ونشاط».

وتضيف الشابة العشرينية: «دمر الاحتلال المدارس ومعها نفسية أطفال غزة وآمالهم وأحلامهم في التعليم وتحقيق الذات، لذا تركز أنشطتنا على الضحك واللعب والتحديات، من أجل أن ينسى الأطفال الشقاء الذي يعايشونه خلال الحرب».

الفعالية ليست موجهة للأطفال فقط بل لأهلهم وأولياء أمورهم أيضاً، توضح عوني، مضيفة: «هذه الأجواء تحمل الفرحة للأطفال والكبار على حد سواء، كل من يأتي إلى هنا يرجع إلى خيمته أو مركز الإيواء الذي يقيم فيه مبسوط وفرح، ناسيًا هموم الحرب والاحتياجات المعيشية في ظل شح المساعدات والحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال على قطاع غزة».

الناشطة الاجتماعية الفلسطينية تؤكد أن صمود الشعب الفلسطيني وأطفاله رغم ما يعيشونه من ظروف حرب قاسية قضت على كل مظاهر الحياة في قطاع غزة: «نحن شعب الجبارين، وكلما حاولتم تركيعنا بالحرب والأسلحة الفتاكة، سنفرح ونقيم الاحتفالات وننسى وسنظل على هذه الأرض»,

رسم البهجة على الوجوه

وتناشد مسؤولة النشاط الاجتماعي في المجالس الشبابية في خان يونس كل دول العالم بالتدخل للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء الحرب وعودة النازحين إلى ديارهم، والأطفال إلى مدارسهم وحياتهم الطبيعية بعيدًا عن أجواء الحرب والدمار.

نزح زهير عاشور، من مدينة رفح، أقصى جنوبي غزة، إلى مدرسة إيواء في مدينة خان يونس، في مايو/ أيار الماضي، بعدما أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء شرقي رفح، تمهيداً لاقتحامها برياً، ورغبة من متعهد الحفلات الفلسطيني في التخفيف من حدة آثار الحرب على الأطفال والكبار، أحضر شاشة العرض خاصته، بالإضافة إلى بطارية كهربائية إلى المدرسة، لتقديم عرض سينمائي للأطفال مجاناً.

يسعد زهير جداً عندما يرى الفرحة والترقب في أعين الأطفال، وهو يشغل لهم الشاشة.

يقول لـ «القدس العربي»: «تغمرني السعادة وأنا أشغل الشاشة للأطفال وأراهم ينسون أجواء الحرب، ويخرجون من حالة التشتت الذهني والحزن التي كابدوها في ظل النزوح والقصف والعدوان»

في انتظار العم زهير

ينتظر الأطفال العم زهير في كل مرة يأتي فيها لتشغيل الشاشة، وعندما يحين موعد مغادرته يستعطفونه، كي يستمر العرض فترة أطول، لكنه ملتزم بعدد ساعات معين تفرضه عليه سعة بطاريته الكهربائية، فيودعونه ويطلبون منه العودة في أسرع وقت.

يعتبر الطفل سامي المزين، شاشة العرض، التلفاز الذي حرمهم منه الاحتلال، منذ أن أجبرهم على ترك منازلهم والنزوح إلى الخيام أو إلى مناطق دمر بنيتها التحتية وقطع عنها الكهرباء.

يقول سامي لـ «القدس العربي»: «آتي إلى هذه المدرسة لكي انبسط وأخرج من أجواء الحرب والدمار والحالة النفسية السيئة. تعبنا من الحرب والدمار، تعبنا نفسياً وجسديا».

لا يريد الطفل البالغ من العمر 9 أعوام أن يظل حبيساً في خيمته ويتساءل: «متى ستنتهي الحرب؟»، فيما يتمنى أن تنتهي الحرب على ما فيه الخير للشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين، كي يعود إلى مدرسته يتعلم ويلهو ويلعب مع أقرانه: «يا ريت تخلص الحرب على خير. إحنا زهقنا».

ويكره الطفل محمد البيوك الحرب أيضاً، ويرى السلام والهدوء في مشاهدة الشاشة «التلفزيون كما يسميها»: «لا أريد هذه الحرب، وآتي إلى هنا لكي أشاهد التلفزيون وأنسى الذي رأيته من مجازر ودماء. إن شاء الله تخلص الحرب ونرجع لدورنا وننبسط».

يشعر محمد عندما يأتي إلى مدرسة الترفيه أنه عاد إلى أيام الدراسة في مدرسته في شمال قطاع غزة، المدرسة التي أقصاه الاحتلال بعيدًا عنها قبل 10 أشهر.

ويتابع لـ «القدس العربي»: «كنا زمان قبل الحرب نأتي إلى المدرسة ندرس ونتعلم، أما الآن فلا دراسة ولا تعليم، ولكن هذه المدرسة تُرفّه عنّا وتذكرنا بطفولتنا الضائعة».

يطالب محمد كل دول العالم بالوقوف ضد الاحتلال من أجل سحب قواته من قطاع غزة، كي يعود الأطفال إلى ديارهم و»نرتاح من هذا الشقاء والدمار الذي رأيناه».

ويأتي الطفل حمود المدين أيضاً إلى مدرسة الترفيه، كي يروّح عن نفسه، وينسى الحرب والدمار: «نحضر عرض التلفزيون حتى نرفه عن أنفسنا شوية. ترتاح نفسيتنا شوية وننبسط»، ويتمنى ألا تتوقف الفعالية في يوم من الأيام، بسبب تضييقات الاحتلال.

ويأمل الطفل البالغ من العمر 10 سنوات تعميم هذه الفعالية في كل مراكز الإيواء، كي ينشغل النازحون عن أصوات القصف والرعب خارج المخيمات.

ويقول لـ «القدس العربي» «لما نأتي هنا ونسمع ونشاهد الشاشة ننسى الرعب والخوف من أن يأتي لنا القصف والموت والدمار. نبقى سامعين القصف متواصلا في الخارج، ولا كأن في حاجة».

يشكر الطفل الفلسطيني العم زهير، صاحب الشاشة، على مساهمته في الترويح عن الأطفال وسط الحرب، فيما يناشد المجتمع الدولي إنهاء الحرب، وإعادة النازحين إلى ديارهم: «لا نستطيع التحمل، نفسيتنا تعبت ولسنا قادرين على استمرار العدوان أكثر من هذا الوقت».