الحكومة البريطانية تسحب اعتراضها على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

لندن تل أبيب: أعلنت داونينغ ستريت الجمعة أن الحكومة العمالية البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر تراجعت عن مشروع أطلقه المحافظون للطعن في طلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوأمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء “كان اقتراحا من الحكومة السابقة لم يقدم قبل الانتخابات، وما أستطيع أن أؤكده أن الحكومة لن تتبناه وذلك تماشيا مع موقفنا الثابت أن القرار يعود للقضاء”.
وشددت المتحدثة على الأهمية التي توليها الحكومة التي تشكلت إثر فوز حزب العمال في انتخابات 4 تموز/يوليو، للفصل بين السلطات ودولة القانون.
وفي وقت سابق اليوم ،أعرب مسؤول إسرائيلي، الجمعة، عن خيبة أمل إزاء احتمال إسقاط بريطانيا تحفظاتها لدى “المحكمة الجنائية الدولية” على طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في أيار/مايو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
وتعرض هذا الطلب لانتقادات.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “لا يمكن أن يكون هناك مقارنة بين إسرائيل وحماس”.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “صنداي تايمز” نهاية أيار/مايو، نفى المدعي العام وضعهما في المقام نفسه.
وقال كريم خان “لإسرائيل كل الحق في حماية شعبها واستعادة الرهائن. لكن لا يحق لأحد ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
خيبة أمل إسرائيلية
وفي وقت سابق اليوم ، وتعقيباً على ذلك، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إن تل أبيب “تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار الحكومة البريطانية الجديدة إسقاط تحفظات الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.
واعتبر المسؤول أن القرار “خاطئ بشكل أساسي”، بينما أكدت الصحيفة أن “هذه هي المواجهة الأولى بين إسرائيل وحكومة المملكة المتحدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي لم تسحب تحفظاتها بشكل رسمي بعد”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تشنقوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي بريطاني، خلّفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(وكالات)
بسم الله الرحمن الرحيم
يجب اعتقال المسؤولين المؤثرين عن قيام وديمومة هذه المجازر من الطرفين الاسرائيلي وحماس
هل انت جاد فيما تقول : كيف تسوي بين الضحية والجلاد ؟؟؟؟
حماس أهل الارض الشرعيين.فلا تخلط بين الضحية والجلاد.
يجب اعتقال ومحاكمة قادة الكيان السياسيين والعسكريين، وايضا اعتقال ومحاكمة كل من يدافع عن الكيان وينكر على الشعب الفلسطيني حقه في الدفاع عن النفس ومقاومة محتليه. من يدافع عن الكيان، بغض النظر عن جنسيته، يتوجب اعتقاله ومحاكمته بتهمة الدفاع عن مجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الانسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم
اعزائي المعلقين
السلام عليكم
انا لا اساوي بين الضحيه والجلاد!
وانما انا منزعج لبلادةحماس في أسلوب قيادة حرب التحرير هذه !حيث ان الخسارات واضحه جدا وتم توريط الاطفال والنساء والابرياء ولا يوجد ابدا عقلانيه في إدارة الامور ولا يمكن مقابل اطلاق الف اسير لدى اسرائيل لأن نسمح ب 60,000 بريء فلسطيني يموت بهذه السهولة!!!
لا شك انني متعاطف مع شعب غزة البريء هذا لا شك فيه
سامحوني قد اكون غير مفهوم للوهلة الأولى وقد يكون كلامي قاسيا ووالله ما اقصد الا الخير
مهما قلت فلن تنال مكانةً
مهما تشردنا فإنا لا نزل
كالراسيات يظلنا الإمانُ
لا بأس لو أخذت حماس موقفاً
فالطبع فيها دائماً الإحسانُ
وغزة العزة لن يسوسها الغربانُ
كن للظالم.خصما وللمظلوم عونا.
Mroom
إن شاء الله
اوافقك الراءي، وربما لم يفهم المعلقين من ترمي اليه، يجب اعتقال نتنايهو ووزير دفاعه، لا شك في ذلك. وعلي قادة حماس ان يعترفوا بانهم اساءوا التقدير، قلتها واقولها ثانية، حماس ليست مؤهله لقيادة غزة او المقاومة او تحرير شعب غزة. المقاومة تحتاج لعقليه تعيش معانا في عصرنا الحاضر، وليس عقلية تعيش في العصور الوسطي، عقلية تعترف بكل اشكال وطرق المقاومة، القانونية، والانسانية، والسلمية والحربية، الحرب والعمليات الحربيه ليست غايه في حد ذاتها كما يعتقد قادة حماس، وانما احدي الوسائل والطرق لتحقيق هدف سياسي. علي حماس اقامة انتخابات عامة، وعلي قادتها التنحي الفوري وفتح الطريق امام قادة اخرين من القطاع
بسم الله الرحمن الرحيم
سامي 2:
شكرا جزيلا كلماتكم اثلجت صدري لا شك ان للشعوب الحق في تقرير المصير وفي المقاومه ولكن تفسير المقاومه هو الذي جاء على لسانكم فقط واسمح لي انك اجمل من قام بهذا التعريف في العالم باسره بارك الله فيكم اسال الله ان يحفظ شعب غزه البريء واسال الله ايضا ان يوفر السلام والتحرير الاراضي المغتصبه وشكرا جزيلا لكم
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
حنين
تأثرت لابياتك الجميلة وقد اضفتُ لها اللمسة العروضية فأصبحت على النحو التالي :
مهما تقول فلن تنال مكانةً
مهما تشردنا سنبقى للأبدْ
وثباتناكالراسيات جذورنا
ظِل الأمان ونوْرنا صدَق الوعدْ
***
لا بأس لو أخذتْ حماس مواقفاً
فالطبع فيها :دائم الإحسانِ
والعز غزة ما الغراب يسوسها
ابدا سوى من أهلها الشجعانِ
حنين
سامي 2
إطمئن بإذن الله حركة حماس باقية ومتمدده.
لا تقلقوا فالامارات سوف لن تدخر جهدا في الدفاع عنه وبكل الامكانيات المتاحة وستنفق الملايير من أجل إسقاط كل التهم عن الجزار نتنياهو
طبعا لا يوجد فرق بين محتلين مدعومين من عصابة البيت الأبيض وحلفائها الغربيين وفيهم صهاينة يمولون الترسانة المجرمة بحق شعب أعزل، وبين الشعب الجريح الذي يدافع عن أشلاءه وقضيته بحجر وعلبة كبريت وقطرة نفط.
مهما فعلت بريطانيا و أوروبا و امريكا لا شيء على الإطلاق ينقض الصهاينة من الورطة اللذي وضعوا الجميع فيها …! و ثمن ابادة غزة لا يعلمه إلا الله …!
وزير القضاء البريطاني أبلغ مسؤولين إسرائيليين بقرار بلاده النهائي عدم التدخّل بأوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.
MEGALO CONGRATULATIONS 👏 👏 👏 👏 👏 🎉
FOR THIS ORTHO ACTION
Yes for this drastic reaction against savage brutal Zionism
colonizers
NO MORE HYPOCRISY HALLUCINATIONS POLICY YES FOR PRAGMATIC TRUTH .. NOTHING THAN TRUTH…
NO POWER CAN SPHETERIZING PALESTINE JUSTIFICATION…
ZIONISM IS AGAINST JUDAISM NO HESITATION ON THIS TRUTH
Jew are victim of diabolic Zionism
إلى شرف،، الإبادة مستمرة منذ عقود طويلة وحتى قبل تأسيس حركة حماس،، كل المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة لا تحتاج لتبرير سخيف