خيرت فيلدرز يكشف النقاب عن خطة لخفض أعداد المهاجرين في هولندا

لاهاي: كشف النائب الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز اليوم الاثنين، النقاب عن خطة من 10 نقاط تستهدف خفض أعداد المهاجرين بشكل جذري ، ومن بين ذلك استخدام الجيش لحراسة الحدود البرية ورفض جميع طالبي اللجوء.

ووضعت المقترحات مزيدا من الضغط على الائتلاف الحاكم المنقسم المكون من أربعة أحزاب والذي تم تشكيله بعد فوز حزب فيلدرز من أجل الحرية في الانتخابات الهولندية عام 2023 على أساس برنامج يتعهد بخفض معدلات الهجرة.

وقال فيلدرز: “حان وقت القتال”، وهدد بأنه إذا لم يتم تشديد سياسة الهجرة ، فإن حزبه “سيغادر الحكومة”.

وبنى فيلدرز حياته السياسية على الدعوة إلى سياسات متشددة ضد الإسلام والهجرة في هولندا.

وحزب فيلدرز لديه السلطة حاليا، بعد قضائه فترة طويلة في صفوف المعارضة، وقال إن صبره نفد بعد شهور من المحادثات واتخاذ القليل من الإجراءات من جانب الائتلاف لكبح الهجرة.

(أ ب)