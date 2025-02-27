خيم رمضانية تتخللها مفاجآت: تنافس بين القنوات اللبنانية على تقديم أجمل السهرات

بيروت – «القدس العربي»: تستعد القنوات التلفزيونية اللبنانية خلال شهر رمضان لنشر أجواء الفرح والبركة والبهجة والمفاجآت السارة بتوزيع الجوائز على المواطنين ضمن برامج وسهرات فنية وترفيهية راقية تعكس الاجواء الرمضانية يومياً من أماكن سياحية وتجارية بارزة في العاصمة بيروت.

وفي هذا الإطار، تتخذ محطة «أم تي في» من مجمع «سي سايد أرينا» في الواجهة البحرية لبيروت مقراً لها لإقامة خيمة رمضانية ستكون مفتوحة أمام جميع المواطنين تنظم فيها أنشطة منوعة ومختلفة، تخلق أجواء من الفرح والاحتفال والمفاجآت طوال شهر رمضان المبارك.

وسيفتتح هذه الخيمة عاصي الحلاني اليوم الجمعة، حيث سيقدم حفلاً فنياً ضخماً سيكون مفتوحاً بشكل مجاني أمام الجميع، في مبادرة مميزة تنم عن إيمان عميق بلبنان كبلد عريق يمتزج فيه الفن والثقافة والفرح تحت عنوان «اجعل لبنان عظيماً مرة أخرى»، ليكون بمثابة رسالة أمل ورسالة تحدٍ أمام الصعاب التي يمر بها الوطن.

وسيقدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التي تركت بصمة في مسيرته الفنية، وأعرب عن سعادته بهذا الحفل الذي سيبذل كل جهده ليكون ليلة لا تُنسى لجمهوره الحبيب التواق للفرح والوحدة والأمل.

وتحرص قناة «أم تي في» الشريك الاعلامي لهذا الحدث أن تأتي الخيمة الرمضانية طوال الشهر المبارك كدليل جديد على أن لبنان على الرغم من التحديات يبقى وجهة للفن والغناء والفرح والبهجة.

توازياً، ستكون «أل بي سي» في «الفوروم دو بيروت» في نقل مباشر اليوم الجمعة مع الممثل والمقدم التلفزيوني وسام حنا الذي سيفتتح أولى حلقات برنامجه «أكرم من مين» الذي يجمع بين التسلية والعطاء والتواصل المباشر مع الجمهور ليزيّن ليالي الشهر الكريم بالمفاجآت والجوائز القيمة. وأكد حنا «أن البرنامج سيتفاعل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيقوم كل أربعاء باختيار تعليق واحد من المتابعين لزيارة صاحبه في منزله وتقديم هدايا مميزة»، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتقارب مع الجمهور.

أما قناة «الجديد» فستكون في «بيروت هول» في سن الفيل، حيث أعلنت عن مفاجآت وجوائز كثيرة في انتظار الجمهور، وذلك مع الفنان وديع الشيخ طيلة شهر رمضان.