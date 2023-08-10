خُمس المجتمع الفلسطيني من فئة الشباب وارتفاع نسبة الحاصلين على الشهادات العليا ومعدلات البطالة

غزة – “القدس العربي”:

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن فئة الشباب تشكل أكثر من خُمس المجتمع الفلسطيني، وأن نسب مرتفعة من الشباب حاصلين على شهادات دراسية عليا، يقابلها معدلات بطالة عالية.

وذكر الجهاز في تقرير جديد له، عشية اليوم العالمي للشباب، أنه يوجد في الأراضي الفلسطينية 1.19 مليون شاب وشابة (18-29 عاما)، بنسبة 22% من إجمالي السكان في فلسطين حتى منتصف العام 2023، وأن نسبتهم في الضفة الغربية بلغت من مجمل عدد السكان هناك 22%، فيما بلغت النسبة في غزة 21%.

وأوضح الإحصاء، أن نسبة الجنس بين الشباب بلغت نحو 104 شباب ذكور لكل 100 شابة.

ووفق التعريف الدولي للشباب، فإنهم يقعون ضمن الفئة العمرية (15-24 عاما) مع إتاحة المجال للدول لتحديد فئة الشباب، وفق خصوصية وحاجة كل دولة.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أنه اعتمد في التقرير الفئة العمرية (18-29 عاما) لتعبر عن فئة الشباب فلسطينيا.

وقد أوضحت بيانات الجهاز أن من بين كل 100 شاب وشابة في الفئة العملية (18-29 عاما) هناك 18 شاب وشابة حاصلون على درجة البكالوريوس فأعلى، مبينة أن 23 شابة من بين كل 100 شابة حاصلة على درجة البكالوريوس فأعلى، مقابل 13 شاب من الذكور.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع معدلات التعليم، إلى أن معدلات البطالة تشكل التحدي الأكبر أمام الشباب، حيث بلغت 59% بين الإناث و32% بين الذكور.

وأوضح أن النسبة كانت الأعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، بنسبة 75% في القطاع و30% في الضفة، وأن أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18-29 سنة سجلت بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى، 48% بفرق واضح بين الشباب الذكور والإناث، 34% للذكور و61% للإناث.

ووفق الأرقام التي ظهرت في التقرير، فقد بلغ عدد الشباب (18-29 سنة) العاملين في القطاع غير المنظم لعام 2022 في فلسطين 148,700، منهم 135,500 من الذكور مقابل 13,200 إناث، وتمثل نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع نحو 43% من إجمالي الشباب العاملين في فلسطين.

وأوضح تقرير الإحصاء أن 47% من الشباب (18-29 سنة) خارج سوق العمل والتعليم والتدريب، أي أنهم غير منخرطين في عمل أو ملتحقين في التعليم أو التدريب، وأن نسبتهم بلغت في الضفة 37%، مقابل 60% في قطاع غزة، وكانت الأعلى بين الإناث منها بين الذكور، إذ بلغت 63% للإناث مقابل 31% للذكور.

كما وأشارت البيانات للعام 2022، إلى أن 7% من الأسر يرأسها شاب أو شابة في فلسطين، بواقع 8% للذكور و1.4% للإناث، حيث تساوت هذه النسبة على مستوى المنطقة بواقع 7% لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما وانخفضت نسبة الأمية بين الشباب (18-29 سنة) في فلسطين لعام 2022 إلى نحو 0.6%، وبالنسبة نفسها لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة (1.1% في الضفة الغربية و1.2% في قطاع غزة) في العام 2007.

وأظهرت الأرقام كذلك، أن نسبة الشابات في العمر (20-24 سنة) اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما، بلغت نحو 13 شابة لكل 100، منهن 12% في الضفة الغربية، 17% في قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة 37 شابة لكل 100 شابة في العام 2010.

وبلغت نسبة الشباب (18-29 سنة) الذين يمارسون عادة التدخين نحو 31%، حيث بلغت النسبة في الضفة 43%، وفي غزة 13%، حيث بلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يمارسون عادة التدخين نحو 54% مقابل 7% للإناث.

وأفادت بيانات تقرير الإحصاء أن نحو 95% من الشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة يستخدمون الإنترنت من أي مكان، 98% في الضفة الغربية و92% في قطاع غزة، كما بلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يستخدمون الإنترنت من أي مكان 95% مقابل 96% للإناث.

كما أشارت البيانات إلى أن 90% من الشباب يمتلكون هاتفا ذكيا في فلسطين، بواقع 97% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، فيما بلغت بين الإناث 91% وبين الذكور 90%.