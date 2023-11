مستشفى الشفاء يخرج عن الخدمة إثر قصف عنيف.. واستشهاد رضيع بسبب انقطاع الأكسجين- (صور وفيديوهات)

غزة: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، السبت، أن رضيعا في قسم العناية في مستشفى الشفاء استشهد جراء انقطاع الأكسجين تزامنا مع قصف جوي ومدفعي كثيف يتعرض له المستشفى ومحيطه.

وقالت الكيلة في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الوزارة في رام الله، إن “إسرائيل ترتكب جريمة حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، حاصرت وقصفت المستشفيات”.

وأضافت “تبا للمجتمع الدولي الذي لا يستطيع وقف آلة التدمير وقتل المرضى والجرحى في المستشفيات في بث مباشر أمام العالم”.

وقالت “إسرائيل تحاصر المستشفيات بالدبابات بدلا من تزويدها بالوقود والدواء والمستلزمات، والنتيجة الموت المحقق لآلاف المرضى والجرحى”.

ولفتت إلى أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود.

وأشارت إلى أن مستشفى النصر تعرض لقصف بشكل مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة واستهداف الطاقة الشمسية مما أدى لانقطاع الكهرباء والماء.

ووجهت الكيلة مناشدة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفك الحصار عن المستشفيات ووقف الحرب لإنقاذ آلاف السكان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، السبت، أن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة بسبب “استهداف الجيش الإسرائيلي لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.

وفي تصريحات نقلها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر تلغرام، قال القدرة “نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء، وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات”.

وأضاف: “نستطيع القول إن مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.

كما أشار إلى “توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأوكسجين عن العمل”، مضيفا: “فقدنا مريضين والبقية مهددون بالموت في أي لحظة بسبب كثافة النيران داخل المستشفى”.

ولفت القدرة أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الطابق الخامس في مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء ولا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف وكثافة النيران.

وأكد القدرة أن النازحين والجرحى والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي يعانون بسبب عدم وجود طعام ولا ماء وبالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الخوف بينهم بسبب إطلاق النار الكثيف من الجيش الإسرائيلي.

وفي تصريح منفصل، قال القدرة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت اليوم السبت بعد نفاد الوقود تماما.

وأضاف “نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد”.

🚨 URGENT UPDATE: Doctors in #Gaza have issued an urgent warning that the lives of 130 premature babies are in imminent danger if fuel does not reach hospitals soon.#SprinterX99880 #Gaza_Geniocide @jacksonhinklle #CeasefireInGazaNOW #مستشفى_الشفاء #أبوعبيدة pic.twitter.com/AXorrjLxIK

— A.A.G (@AAg48981784) November 11, 2023