مستشفى الشفاء يخرج عن الخدمة إثر قصف عنيف.. واستشهاد رضيع بسبب انقطاع الأكسجين- (صور وفيديوهات)

غزة: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، السبت، أن رضيعا في قسم العناية في مستشفى الشفاء استشهد جراء انقطاع الأكسجين تزامنا مع قصف جوي ومدفعي كثيف يتعرض له المستشفى ومحيطه.

وقالت الكيلة في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الوزارة في رام الله، إن “إسرائيل ترتكب جريمة حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، حاصرت وقصفت المستشفيات”.

وأضافت “تبا للمجتمع الدولي الذي لا يستطيع وقف آلة التدمير وقتل المرضى والجرحى في المستشفيات في بث مباشر أمام العالم”.

وقالت “إسرائيل تحاصر المستشفيات بالدبابات بدلا من تزويدها بالوقود والدواء والمستلزمات، والنتيجة الموت المحقق لآلاف المرضى والجرحى”.

ولفتت إلى أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود.

وأشارت إلى أن مستشفى النصر تعرض لقصف بشكل مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة واستهداف الطاقة الشمسية مما أدى لانقطاع الكهرباء والماء.

ووجهت الكيلة مناشدة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفك الحصار عن المستشفيات ووقف الحرب لإنقاذ آلاف السكان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، السبت، أن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة بسبب “استهداف الجيش الإسرائيلي لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.

وفي تصريحات نقلها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر تلغرام، قال القدرة “نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء، وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات”.

وأضاف: “نستطيع القول إن مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.

كما أشار إلى “توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأوكسجين عن العمل”، مضيفا: “فقدنا مريضين والبقية مهددون بالموت في أي لحظة بسبب كثافة النيران داخل المستشفى”.

ولفت القدرة أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الطابق الخامس في مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء ولا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف وكثافة النيران.

وأكد القدرة أن النازحين والجرحى والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي يعانون بسبب عدم وجود طعام ولا ماء وبالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الخوف بينهم بسبب إطلاق النار الكثيف من الجيش الإسرائيلي.

وفي تصريح منفصل، قال القدرة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت اليوم السبت بعد نفاد الوقود تماما.

وأضاف “نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد”.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة قالت، السبت، إن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت في تدوينة نشرتها على منصة “تلغرام”: “الاحتلال يقصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة”.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي.

وكان 21 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة في وقت تعرضت مستشفيات في غزة وشمالها إلى هجمات إسرائيلية متواترة على مدار ساعات سواء باستهداف مبان داخل المشافي أو في محيطها.

١٠٠ شهيد سيتم دفنهم داخل #مستشفى_الشفاء بسبب صعوبة نقلهم بسبب حصار المستشفى pic.twitter.com/k4sTSraGcE — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) November 11, 2023

تغطية صحفية: صحفي يشرح عن الأوضاع في مستشفى الشفاء صباح اليوم. pic.twitter.com/TP5wsiLw7z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2023

عــاجــل | مدير #مستشفى_الشفاء: بدء موت الأطفال والمرضى داخل المستشفى، حيث توفي طفل في قسم الحضانة بسبب البرد بعد انقطاع الكهرباء عن حضانته، واستشهاد مريض آخر في قسم العناية المركزة. سجل يا تاريخ العرب والمسلمين.. — رضوان الأخرس (@rdooan) November 11, 2023

أنظروا إلى أين وصلت الأمور في مستشفى الشفاء..

أكياس الشهداء وقد كتب عليها أشلاء لمجهولين وأشلاء لأطفال… pic.twitter.com/mJVSkmmS1g — محمد كريشان (@MhamedKrichen) November 11, 2023

تغطية صحفية: مناشدة لإنقاذ عائلة قصف الاحتلال منزلها في محيط مستشفى الشفاء في غزة. pic.twitter.com/vZnL58sKkw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2023

(وكالات)