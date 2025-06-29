دارفور: وفاة 239 طفلاً بسبب سوء التغذية خلال 6 أشهر

الخرطوم ـ «القدس العربي»: توفي 239 طفلا سودانيا، بسبب سوء التغذية خلال ستة أشهر في الفاشر ولاية شمال دارفور، وفق ما أعلنت شبكة أطباء السودان، أمس الأحد، مشيرة إلى أن فريقها الطبي قام بحصر الوفيات، في الفترة من يناير/ كانون الثاني الماضي ويونيو/ حزيران الجاري.

وأشارت إلى أن حصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور منذ أكثر من عام أدى إلى تزايد حالات الجوع ونقص الغذاء والدواء، وفاقم الأمر ضرب مستودعات تغذية الأطفال في المدينة.

وأبدت أسفها لما اعتبرته «تجاهلا من العالم لأطفال دارفور المحاصرين لأكثر من عام في ظل انعدام تام لأغلب المواد الغذائية وارتفاع أسعارها داخل مدينة الفاشر والمعسكرات في ولاية شمال دارفور».

نداء لإنقاذ مدنيين يتعرضون للحصار والقصف المستمر

وأطلقت نداء عاجل لإنقاذ ما تبقى من المدنيين الذين يتعرضون للحصار والقصف المستمر، مطالبة المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على الدعم السريع لقبول وتنفيذ الهدنة المقترحة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وفتح شريان حياة عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وإدخال المعينات الطبية ورفع الحصار المضروب على المدينة منذ أكثر من عام.

والجمعة، أعلن المجلس السيادي السوداني موافقته على مقترح الهدنة في الفاشر، لمدة أسبوع، بعد اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وضع مقترحه «في إطار جهود الأمم المتحدة لتسهيل وصول الاغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك».

ووصل الحال بأهالي الفاشر إلى أكل أوراق الأشجار الجافة بسبب النقص الحاد في الطعام، وتفشي المجاعة في العاصمة التاريخية لدارفور وآخر معاقل الجيش في الإقليم الواقع غرب البلاد.