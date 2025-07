دار الأوبرا الملكية في لندن تستنكر رفع أحد الفنانين العلم الفلسطيني أثناء العرض- (فيديو)

لندن: استنكرت دار الأوبرا الملكية في لندن، الأحد، رفع أحد الفنانين العلم الفلسطيني على خشبة المسرح في نهاية أحد العروض، واصفة الأمر بأنه “غير لائق بتاتًا”.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت شجارًا لفترة وجيزة على حافة المسرح، عندما كان يحاول شخص يرتدي قميصًا، ويضع ربطة عنق، وَقْفَ الفنان، لكن من دون جدوى.

An actor at the Royal Opera House protested by raising the Palestinian flag.

Staff and the theater director tried hard to stop him, but failed.

The flag remained raised in defiance as the audience cheered in support🇵🇸👏🏻 pic.twitter.com/UN5BUDLUky

