دار الأوبرا الملكية في لندن تستنكر رفع أحد الفنانين العلم الفلسطيني أثناء العرض- (فيديو)

لندن: استنكرت دار الأوبرا الملكية في لندن، الأحد، رفع أحد الفنانين العلم الفلسطيني على خشبة المسرح في نهاية أحد العروض، واصفة الأمر بأنه “غير لائق بتاتًا”.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت شجارًا لفترة وجيزة على حافة المسرح، عندما كان يحاول شخص يرتدي قميصًا، ويضع ربطة عنق، وَقْفَ الفنان، لكن من دون جدوى.

An actor at the Royal Opera House protested by raising the Palestinian flag. Staff and the theater director tried hard to stop him, but failed. The flag remained raised in defiance as the audience cheered in support🇵🇸👏🏻 pic.twitter.com/UN5BUDLUky — Suppressed News. (@SuppressedNws) July 20, 2025

ووقعت الحادثة في لندن، السبت، أثناء ختام عرض أوبرا “إل تروفاتوري” للكاتب المسرحي جوزيبي فيردي، والذي استمر لمدة 11 ليلة.

وكتب شخص قال إنه كان من بين الحضور على منصة “إكس”: “مشاهد غير عادية في دار الأوبرا الملكية الليلة”.

A scuffle broke out at the Royal Opera House on Saturday after a cast member unfolded a Palestinian flag on stage.#PalestinaLibre#GazaStarving pic.twitter.com/bCbjMfXk7Z — Anatomy of sufism (@AnatomyOfSufism) July 20, 2025

وروى: “خلال ختام عرض إل تروفاتوري، بدأ أحد الفنانين يلوّح بالعلم الفلسطيني. لقد وقف هناك فقط. حاول أحدهم من خارج المسرح نزعه منه. أمر لا يُصدق”.

وقال ناطق باسم دار الأوبرا في لندن إن “عرض العلم كان عملًا غير مصرح به قام به الفنان”.

وتأتي هذه الحادثة بعدما قدّم عدد من الفرق الموسيقية، من بينها نيكاب وبوب فيلان وولف أليس وأميل وذي سنيفرز، رسائل دعم لسكان غزة في مهرجان غلاستونبري هذا العام.

وما زالت الشرطة تحقق في تعليقات أُدلي بها على خشبة المسرح خلال عرض لفرقة الراب البريطانية بوب فيلان خلال مهرجان غلاستونبري.

وكان أحد عضوي الفرقة قد هتف “الموت للقوات الإسرائيلية”، ودعا الجمهور إلى ترداد العبارة نفسها.

وتم توجيه الاتهام إلى أحد أعضاء فرقة نيكاب الإيرلندية الشمالية، وهو ليام أوهانا، المعروف باسم “مو شارا”، بارتكاب “انتهاك إرهابي” بعد رفعه علم “حزب الله” خلال حفلة موسيقية في لندن عام 2024.

(أ ف ب)