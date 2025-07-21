سياسة | دولي

دار الأوبرا الملكية في لندن تستنكر رفع أحد الفنانين العلم الفلسطيني أثناء العرض- (فيديو)

منذ 44 دقيقة

لقطة شاشة من فيديو متداول على وسائل التواصل

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لندن: استنكرت دار الأوبرا الملكية في لندن، الأحد، رفع أحد الفنانين العلم الفلسطيني على خشبة المسرح في نهاية أحد العروض، واصفة الأمر بأنه “غير لائق بتاتًا”.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت شجارًا لفترة وجيزة على حافة المسرح، عندما كان يحاول شخص يرتدي قميصًا، ويضع ربطة عنق، وَقْفَ الفنان، لكن من دون جدوى.

ووقعت الحادثة في لندن، السبت، أثناء ختام عرض أوبرا “إل تروفاتوري” للكاتب المسرحي جوزيبي فيردي، والذي استمر لمدة 11 ليلة.

وكتب شخص قال إنه كان من بين الحضور على منصة “إكس”: “مشاهد غير عادية في دار الأوبرا الملكية الليلة”.

وروى: “خلال ختام عرض إل تروفاتوري، بدأ أحد الفنانين يلوّح بالعلم الفلسطيني. لقد وقف هناك فقط. حاول أحدهم من خارج المسرح نزعه منه. أمر لا يُصدق”.

وقال ناطق باسم دار الأوبرا في لندن إن “عرض العلم كان عملًا غير مصرح به قام به الفنان”.

وتأتي هذه الحادثة بعدما قدّم عدد من الفرق الموسيقية، من بينها نيكاب وبوب فيلان وولف أليس وأميل وذي سنيفرز، رسائل دعم لسكان غزة في مهرجان غلاستونبري هذا العام.

وما زالت الشرطة تحقق في تعليقات أُدلي بها على خشبة المسرح خلال عرض لفرقة الراب البريطانية بوب فيلان خلال مهرجان غلاستونبري.

وكان أحد عضوي الفرقة قد هتف “الموت للقوات الإسرائيلية”، ودعا الجمهور إلى ترداد العبارة نفسها.

وتم توجيه الاتهام إلى أحد أعضاء فرقة نيكاب الإيرلندية الشمالية، وهو ليام أوهانا، المعروف باسم “مو شارا”، بارتكاب “انتهاك إرهابي” بعد رفعه علم “حزب الله” خلال حفلة موسيقية في لندن عام 2024.

(أ ف ب)

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