دار “كلويه” للأزياء تعيّن شيمينا كامالي مديرة فنية لها- (صورة)

شعار دار الأزياء الفرنسية "كلويه" في أحد شوارع زيورخ في سويسرا

باريس: أعلنت دار “كلويه” الفرنسية الاثنين، عن تعيين مسؤولة جديدة عن الابتكارات هي شيمينا كامالي، في أحدث تغيير مماثل تُقدم عليه إحدى دور الأزياء الكبرى.

وكانت كمالي المولودة في ألمانيا عام 1981، مديرة التصاميم النسائية في دار “سان لوران”، وسبق أن عملت لدى “كلويه” في بداية مسيرتها المهنية.

وتخلف كمالي غابرييلا هيرست التي قدّمت آخر عرض أزياء لها لصالح “كلويه” خلال أسبوع الموضة في باريس الشهر الماضي، بعدما شغلت منصب المديرة الفنية لثلاث سنوات فقط.

وقالت كمالي في بيان لمجموعة “ريشمون” السويسرية التي تتبع “كلويه” لها “لطالما كانت تجمعني علاقة عميقة بكلويه منذ عملي للمرة الأولى فيها قبل أكثر من 20 عاما. هذه العودة تعني لي الكثير على المستوى الشخصي”.

وشهد عالم الموضة تغييرات كثيرة خلال الأشهر الأخيرة.

ففي حين عيّنت “لوي فويتون” فاريل وليامز مديراً فنياً لها، تفضّل معظم الماركات الأسماء غير الشهيرة لكن المُبدعة في عملها.

وعيّنت دار “ألكسندر ماكوين” الأسبوع الفائت شون ماكغير مديراً للتصاميم، ليكون بذلك ثالث شخص يشغل هذا المنصب في الماركة منذ تأسيسها قبل 30 سنة.

وخلال الصيف، استبدلت “غوتشي” مصممها أليساندرو ميكيليه بساباتو دي سارنو.

وستعرض كمالي أولى مجموعاتها لصالح “كلويه” في العاصمة الفرنسية خلال كانون الثاني/ يناير 2024، تليها مجموعتها لخريف وشتاء 2024 المرتقب عرضها في أسبوع الموضة الباريسي خلال شباط/ فبراير.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”كلويه” ريكاردو بيليني، في بيان “إن رؤية شيمينا التي تستند إلى علاقتها الثابتة مع كلويه، ستتيح إلقاء الضوء على ما تتميّز به هذه الدار”.

(أ ف ب)