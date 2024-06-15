دار مزادات في لندن يملكها ملياردير مغربي إسرائيلي تعرض تحفتين أثريتين من اليمن

صنعاء ـ «القدس العربي»: كشف باحث آثاري يمني أن تحفتين يمنيتين ستباعان في لندن مطلع تموز/يوليو ضمن مجموعة مختارة من القطع الأثرية تعرضها دار كريستيز للمزادات، من الثقافات القديمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وقال الباحث عبدالله محسن، وهو راصد لآثار اليمن في الخارج، إن الأولى «تمثال رأس سيدة يمنية فاتنة من القرن الأول قبل الميلاد، ارتفاعه 19 سم، من مقتنيات تشارلز إيد، اشتراه في 16 أيار/مايو 1972 من مزاد كريستيز لندن، للآثار والمجوهرات الكلاسيكية، المصرية والغربية والآسيوية. وكان سابقاً في ملكية رجل نبيل من مجموعة إنكليزية خاصة».

وأضاف في تدوينة: «كانت هذه التحفة قد عرضت للبيع في مزادات سوذبيز في لندن في 6 كانون الأول/ديسمبر 2022 وأشار المزاد إلى أنها كانت موجودة سابقًا في مجموعة ج. سانجيورجي».

واستطرد: «أما التمثال الثاني؛ تمثال رأس وعنق رجل من آثار اليمن من القرن الأول قبل الميلاد، ارتفاعه 18 سم، من مقتنيات غاليري أورينت أوكسيدنت، باريس، في عام 1988».

وأشار إلى «أن دار كريستيز باعت في نيسان/أبريل 2008 صفحتين من مخطوطة القرآن الكريم بمبلغ خمسة ملايين دولار تقريباً (يعادل اثنين مليون وأربعمئة وأربعة وثمانون جنيهاً استرلينياً حينها) وهي من النسخ التي كتبت في عهد الخليفة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وبعثت نسخ منها إلى صنعاء وعواصم أقاليم أخرى».

وتابع: «وباعت في نيسان/أبريل 2000 علبة طعام فريدة من اليمن (الدولة الرسولية) من النحاس المطلي بالفضة، مستطيلة الشكل ذات أطراف مستديرة وغطاء مغلف، بمقبض حلقي وقفل مركزي، الجسم مقسم إلى ثلاث مناطق أفقية، الشريط المركزي به نقش الثلث الغامق يتخلله أربع وريدات دوامية ذات ثماني بتلات، والشرائط العلوية والسفلية بسيطة باستثناء أربع وريدات دوامية وثماني أرابيسك معقودة تنبثق من أعلى وأسفل وريدات الشريط المركزي، وهي في حالة جيدة بشكل عام، وبعض التطعيمات مفقودة».

وزاد: وباعت في 8 حزيران/يونيو 2007 بأكثر من نصف مليون دولار تمثالاً برونزياً من آثار اليمن مجوف مكتمل لأنثى واقفة، ارتفاعها نصف متر تقريباً. قدماها تتباعدان عن الفخذين فوق قاعدة مستطيلة من ثلاث طبقات، ترتدي غمدًا مُثبتاً بإحكام وتنورة مربوطة على شكل جرس تتدلى إلى منتصف ربلة الساق. تبرز الحلمات الواضحة لثدييها الصغيرين، وهي مستديرة الأرداف البارزة أسفل القوس في أسفل ظهرها. وحافة الفستان بارزة مع زخرفة مرتفعة أسفل لفة سميكة. عقدها في المنتصف بقلادة مستطيلة، والأربطة تتدلى على كتفيها، وذراعاها ممدودتان، ورأسها مرفوع على رقبتها. ترتدي قطعة قماش رأس مخططة مثبتة في مكانها بشريط أمامي بعنصر مستطيل. عيناها بيضاويتان مفتوحتان بغطاء سميك مرصع أصلاً ومزين بأقراط على شكل قرص».

وأشار إلى أن «دار سوذبيز للمزادات تعرض روائع آثار العالم واليمن منذ تأسيسها في لندن في القرن الثامن عشر الميلادي، ويقع مركزها الرئيسي حالياً في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة».

وحسب محسن «فقد أكدت مجلة أرت نيوز في العام 2019 استحواذ قطب الإعلام الفرنسي باتريك دراحي على دار مزادات سوذبيز مقابل 3.7 مليار دولار، ليحوّل دار المزادات العامة إلى شركة خاصة. ونقل عن المجلة أن باتريك دراحي رجل أعمال وملياردير يهودي مغربي فرنسي إسرائيلي. ولد في مدينة الدار البيضاء في المغرب من عائلة مغربية يهودية».