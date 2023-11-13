داعية إسلامي مصري يشيد برئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أشاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، برئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير، وضرب بها المثل في عمل المرأة.

وأوضح كريمة أنه لا مانع من عمل المرأة وهناك قصص نبوية كثيرة، وآيات من كتاب الله توضح عمل المرأة.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة، أنه في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، تم تعيين سيدة لمراقبة الموازين والأسعار في الأسواق، فهذه السيدة كانت مثل مراقب التموين.

ولفت أحمد كريمة إلى أن هناك امرأة صهيونية في عام 1967 هزمت الشوارب، موضحا أنه يقصد رئيسة وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي غولدا مائير.

وأشار كريمة إلى أنه يطالب بعدم ترويج الشائعات، وأن يكون هناك متخصصون لتوعية المواطنين بدلا من عمل مشكلات بين الأسر، فالمرأة نجحت في العمل.

وأضاف أن هناك قاعدة في الفقه الإسلامي، تقول: “ما لم يرد حذر من الشارع فالأمر على الإباحة، حيث لا مانع”.

ولفت أستاذ الفقه المقارن، إلى أنه في سورة القصص، عندما ذهب سيدنا موسى عليه السلام، ووجد بنات العبد الصالح تسقي الغنم، والقصة معروفة للجميع، وهذا دليل على عمل المرأة.

وتابع كريمة: “في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هناك امرأة صحابي جليل ذهبت لسوق المدينة لتعمل، وكان هناك يهودي عمل معها مشكلة لكي تنكشف ملابسها بالسوق وهذا دليل آخر على جواز عمل المرأة”.