داعية مصرية تهاجم إلهام شاهين- (فيديو)

“القدس العربي”: خلال لقائها في برنامج تلفزيوني، ردّت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، على تصريحات الفنانة إلهام شاهين حول الصلاة وترك مخرج العمل للتصوير من أجل أداء الصلاة.

وقالت سعاد صالح مهاجمة إلهام شاهين: “أتعجب من هذا التصريح أن الإنسان حين يبادر إلى طاعة الله وأداء الصلاة لأن الإنسان مش ضامن عمره إمتى، كلنا عارفين أن الأعمار بيد الله، لكن هذا يُعد من باب السخرية والاستهزاء”.

وتابعت: “أقول لصاحبة هذه المقولة كم بات عمرك الآن وأنت ما زلت بهذا الابتعاد عن الآداب اللي ربنا شرحها يعني، وليس من حقك إنك تنتقصي حد بيقوم بحاجة صح، دي طاعة وأطيعوا الله والرسول، من يطع الله ورسوله يدخله جنات، والعكس يدخله ناراً خالداً فيها مَن يعصي الله ورسوله، وربنا بيقول وتلك حدود الله ومن يتعدّى حدود الله يظلم نفسه”.

وعن توضيح إلهام شاهين أن الطبيب لا يترك عمله وقت الصلاة، قالت سعاد صالح: “هل طبيعي إني أقارن بين الطبيب اللي واقف يعمل عملية والمخرج اللي بيصوّر ويوزع الأدوار؟”.

وكان فيديو قديم قد انتشر خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة إلهام شاهين وأثار جدلاً كبيراً وذلك بعد ظهورها فيه وهي تقول: “أنا اشتغلت مع أحد المخرجين كان عادي وطبيعي جداً، وفجأة تديّن بشكل غريب بحيث إنه في كل أذان للصلاة والكاميرا دايرة يسيب الكنترول والممثلين وينزل، ولازم العمال كلهم ينزلوا وراه ويقف إمام يصلي بيهم كل صلاة”.

وأضافت إلهام شاهين في الفيديو: “خلّص المشهد وصلّي في أوضتك، لكن تعطّل الاستوديو كله ده عمرنا ما شوفناه، ده التغيير اللي حصل في المجتمع… إحنا مش ضد إن أي حد يمارس طقوسه الدينية زي ما هو عايز لكن بما لا يتعارض مع الشغل، يعني مش توقّف الشغل علشان ميعاد الصلاة”.