دافيد غروسمان: قلب يفكّر بالعصا

الإسرائيلي دافيد غروسمان شخصية معيارية في جوانب عديدة تخصّ كتاباته وحياته الشخصية وخياراته السياسية والأخلاقية داخل دولة الاحتلال، ومن ثم موقعه العالمي سواء في ميادين الثقافة والأدب أو في هذه أو تلك من تمثيلات مراجعة الصهيونية المعاصرة أو حتى «نقد» جانب هنا أو سياسة هناك. وهو روائي رفيع الجوائز، حاضر في مناسبات الاحتلال العامة أو المنعطفات الخاصة، ومساهماته (الآنية اللحظية، أو التنظيرية بعيدة التأمل) تُترجم إلى لغات شتى، وتنشرها منابر كبرى.

سبب الجاذبية الأوّل قد يكون تمتّع غروسمان بصفة سعى إلى اكتسابها وترسيخها، مفادها أنه يتصدر الأصوات القليلة في صفّ ما يُسمى بـ «يسار» إسرائيلي مؤيد السلام وحلّ الدولتين، ويحدث أن «ينظر خلفه بغضب» إلى الإرث الصهيوني؛ ولعله بذلك يعيش سلسلة من أنساق الفصام مع أطوار «ما بعد الصهيونية»، إذا صحّ وجود هذا المصطلح على أرض الواقع. أسباب أخرى فرعية، بينها أنه لا يملّ من استذكار واقعة شخصية ارتدت صفة الكارثة العائلية؛ حين سقط ولده أوري قتيلاً داخل دبابة ميركافا كان يقودها في سياق اجتياح جنوب لبنان، 2006، فكتب مرثية يحتسبها كثيرون في التراث الوجداني والبكائي والرثائي للصهيونية المعاصرة.

مناسبة عودة هذه السطور إلى غروسمان هي كتاب جديد له بعنوان «القلب الذي يفكر: مقالات حول إسرائيل وفلسطين»، صدر مؤخراً ضمن منشورات جوناثان كيب في لندن؛ وتضمن مجموعة مقالات من اختيار وتحرير إيفا كاسي وكريستوف بوخوالد، وقامت بالترجمة إلى الإنكليزية جيسيكا كوهن. عناوين بعض المقالات تدلّ على، ويختصر الكثير من، ذهنية غروسمان الأثيرة في الإمساك بالعصا من المنتصف، شريطة أن ترجّح سردية إسرائيلية مسبقة وطاغية وعليا: «إسرائيل في عماء»، «دكتاتورية تهدد إسرائيل»، «ما الدولة اليهودية؟»، «المسيرة نحو أورشليم»، «الماشي على صراط ينظر إلى أسفل»، «كاتب في بلد احتلال»، «المساواة ليست مكافأة»، «القلب الذي يفكر»، «بعد الحرب»، و»بغتة طارت صرخة». أوّل المقالات يعود إلى صيف 2017 وآخرها إلى أواسط 2024، ولكنها إجمالاً تقتفي ذلك الخيط الناظم الذي يفضي دائماً إلى قبضة غروسمان الممسكة بالعصا إياها.

كابوس «طوفان الأقصى» يهيمن بالطبع، خاصة على مقالات ما بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023؛ ثمّ مقالة المدخل التي تحمل عنوان «مَن سوف نكون حين ننهض من الرماد؟»، والمؤرخة بعد ثلاثة أيام أعقبت عملية المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزّة. هنا لا يفلح غروسمان كثيراً في ضبط ميزان العصا، فيكتب: «لا أعرف إذا كان يجب إطلاق صفة ‹الحيوانات› على عناصر حماس، ولكن لا ريب في أنهم فقدوا إنسانيتهم». وعند قارئ من غير رهط مناصري غروسمان، أو في المنطق البسيط العقلي: ما الذي يتبقى من تساؤل غروسمان الـ «لا أعرف»، بعد معرفة قصوى امتشق تصنيفاتها على الفور، فجرّدت الفلسطيني من إنسانيته، وألحقته بأيّ كائنات أخرى غير بشرية، حيوانية أو حتى… نباتية!

وكيف لامرئ، حتى إذا تسلّح بحسن النية في قراءة «قلب» غروسمان الذي يفكر، أن يفسّر أو يعيد تركيب احتجاج هذا المؤمن بحلّ الدولتين، على تصريحات رؤساء أمريكا، وأصدقاء الاحتلال في الغرب عموماً، المساندة لـ «حقّ إسرائيل في الوجود»؛ ما دام يعتبر هذه الصيغة في ذاتها «معضلة عبثية»؟ هل يمكن لرئيس أمريكي، يتساءل غروسمان، أن يتحدث عن حقّ الوجود لفرنسا أو إيطاليا أو هولندا، وبالتالي لماذا انفراد دولة الاحتلال بصيغة التضامن هذه؟ وكأنّ غروسمان لا يعود إلى ما قبل الصهيونية فقط، بل إلى السردية الفاسدة حول زرع الكيان الصهيوني في فلسطين التاريخية، وإلى إنكار الجهود ذاتها التي رحّب بها هو نفسه بصدد كتابات «المؤرخين الجدد» الإسرائيليين؟

أم أنّ النفور من صيغة التضامن هذه ينطوي ضمناً على استنكار ونكران صيغة تضامن موازية يمكن أن تمنح الفلسطينيين حقّ وجود مماثلاً في أرضهم؟ أم كذلك، وكما يتابع غروسمان نفسه: ليس لحقّ الوجود هذا أن بُطبّق على «الأمّة ذاتها التي كادت تُفنى في الهولوكوست»، وهي اليوم حيّة قائمة في مفهومها عن ذاتها وبالتوازي مع أمم أخرى عديدة. المشكلة، مع ذلك، أنّ التلميح إلى «أمّة الهولوكوست» سوف يعني إقرار غروسمان الضمني بفكرة يهودية دولة الاحتلال، الأمر الذي يجب أن يمسّ هوية «يسار» يزعم الانتماء إليه، من جهة أولى؛ كما يردّه، شاء هو أم أبى أنصاره، إلى الفلسفة القومية ذاتها التي يعتنقها اليوم تحالف بنيامين نتنياهو الحاكم، الأشدّ فاشية ويمينية في تاريخ الكيان الصهيوني.

وإذا صحّ أنّ قلب غروسمان يفكّر في كتابه الجديد هذا، فإنّ التفكير هنا أقرب إلى تلويح بالعصا على فلسطيني يُفترض أنه شريك الإسرائيلي في حلّ الدولتين المزعوم، شريطة تجريده من حقّ مقاومة الاحتلال، ثمّ من إنسانيته. الجديد هنا بعيد، كلّ البعد في الواقع، عن كتاب غروسمان «الريح الصفراء»، 1987، العمل الإسرائيلي الأبكر والأوضح في تسليط الضوء على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، تحت الاحتلال.

ولا عجب في تحوّلات كهذه، لا تشوّه الكثير من أشلاء «يسار» مُسخ مراراً، فلم يعد جديراً حتى بـ «حقّ الوجود».