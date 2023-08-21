داليا البحيري تكشف عن حالتها الصحية بعد سقوطها على المسرح- (صور)

“القدس العربي”: كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري تعرضها لإصابة في يدها بعد اختلال توازنها على المسرح خلال تقديمها مسرحية “سيدتي أنا” أدى إلى تمزق في وتر الإبهام وتحرك عظمة الإبهام من مكانها.

ونشرت داليا عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”، مجموعة صور ليديها وصورة أشعة وعلقت كاتبة: “حادثة صغيرة على ما قسم كده، اختل توازني على المسرح ووقعت وقعة جامدة حبيتين”.

وأضافت: “نزلت بكل حملي على إيدي وحسيت برجة جامدة في دماغي.. وجع رهيب إيدي ورمت قلت بس أنا اتكسرت، كملت العرض الحمد لله وطلعت على الطوارئ هوب إشاعة هوب الحمد لله مفيش كسر بس في تمزق في وتر الإبهام أدى إلى أن العظمة تحركت من مكانها”.

وأكملت: “كل ده تمام وألف حمد وألف شكر إنها بتيجي على قد كده.. المشكلة بقي يا جماعة في إني اكتشفت إني مش عارفة أعمل أي حاجة بمعنى أي حاجة من غير الصباع ده.. لا عارفة ألبس ولا أقلع ولا أفتح إزازة المية مش عارفة أشيل حاجة مش عارفة افتح باب العربية ولا أي أوكرة.. مش عارفة أسرح شعري ولا أغسل وشي ولاااا أي حاجة”.

وتابعت ممازحة جمهورها: “وكمان مش عارفة أعمل scroll مش عارفة أعمل like .. آه والله الـLike بتوجعني جدا.. بس برضو الحمد لله دائماً وأبداً ما يقع إلا الشاطر.

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وكانت قد أعلنت داليا قبل يومين عن فوز مسرحيتها “سيدتي أنا” بخمس جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري وأعربت عن سعادتها الكبيرة بحصول المسرحية على هذه الجوائز التي جاء من ضمنها جائزة أفضل عرض مسرحي.