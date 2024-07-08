دانا حمدان تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش وتأثيره على علاقتها بالرجال

القاهرة – «القدس العربي»: أخيرا استطاعت الفنانة دانا حمدان،الكشف عن سر أخفته منذ سنوات، حول سبب ابتعادها عن الزواج، مؤكدة أنها تعرضت للتحرش، وهي في عمر الـ14 عامًا، من طبيب الأسرة.

وقالت خلال حوارها مع برنامج «قعدة ستات»، مع الإعلامية مروة صبري: «تعرضي للتحرش سبب لي فوبيا دائمة، بخاف على «لي لي» خوف مش طبيعي، لأني اتعرضت للتحرش من طبيب العائلة، وكان موقف مرعب».

وأضافت: «كان التحرش جسدي، ومن كتر الخوف جاية أفتح باب العيادة مكنتش عارفة ولا قادرة أجري، وعقاب ربنا له في الآخر إنه أصيب بشلل في النهاية، وكان بعد الواقعة بـ10 سنوات».

وتابعت: «لما حصلت واقعة التحرش روحت لماما وقلتلها من غير تفاصيل، وماما مصدقتنيش مش عشان حاجة، ولكن عشان واثقة في الدكتور».

وقالت حول ابتعادها وانطوائها: «من غير قصد مني شغل السوشيال ميديا بعدني عن الناس لمدة 5 سنوات، كأني كنت في دوامة، بس أنا بقالي سنة إن خففت من تقديم المحتوى اللي كنت بقدمه، وبعدت عن كل ما كان يشغلني».

ونفت الفنانة أن تكون على علاقة حب جديدة، مرددة: «لو بعيش علاقة حب هقول على طول ومش هخبي بس هو ييجي، وكل اللي نفسي فيه الفترة الجاية إني أمثل بس».

وأوضحت أنها لا تكره الرجال، لكنها لم ترتبط على مدار حياتها أو وقعت في الحب، إذ لم يتخط الأمر حد الإعجاب فقط، لكنه ولا مرة تطور إلى الحب.