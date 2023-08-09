«دانة غاز» تتسلم من كُردستان العراق80 مليون دولار من مستحقات متأخرة

■ دبي – رويترز: قالت شركة «دانة غاز» الإماراتية أمس الأربعاء أنها تسلمت 80 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق، التي وجدت صعوبة أحيانا على مدى أكثر من عشر سنوات في سداد المستحقات في موعدها.

وقالت الشركة في بيان صحافي عن نتائجها في النصف الأول من عام 2023 أن شركة «بيرل بتروليوم»، وهي كونسورتيوم تملك «دانة غاز» حصة أغلبية فيه، استلمت مؤخراً 101 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان بلغت حصتها منها 80 مليوناً «على الرغم من التحديات المستمرة داخل العراق. كما يتم إجراء مناقشات مع حكومة إقليم كردستان العراق لتسوية جميع المستحقات غير المسددة في أقرب وقت ممكن». وأوقفت تركيا ضخ صادرات النفط من شمال العراق، البالغة 450 ألف برميل يومياً، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم.

وذكرت «دانة غاز» أنها حصّلت أيضاً 26 مليون دولار من مصر الموقع الآخر لعملياتها.

وأضافت أن مستحقاتها غير المستلمة بلغت في نهاية يونيو/حزيران «356 مليون درهم (97 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق و150 مليون درهم (41 مليون دولار) في مصر».

وانخفض صافي أرباح الشركة 25 في المئة في النصف الأول من العام إلى 304 ملايين درهم (83 مليون دولار) «نتيجة انخفاض متوسط سعر خام برنت… والخصومات الإضافية على بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق حيث بدأت الشركة ببيع المكثفات إلى أطراف غير حكومية في الوقت الذي أوقفت شركات النفط الأخرى والعاملة في الإقليم إنتاجها النفطي».

وقال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي للشركة في البيان «لمواجهة هذا التراجع في أسعار الطاقة، ركزت الشركة على زيادة الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحصيل المستحقات المتأخرة من حكومتي مصر وإقليم كردستان العراق».

وانخفض إجمالي إنتاج الشركة اثنين في المئة إلى 59 ألفا و800 برميل من المكافئ النفطي يومياً في النصف الأول مقارنة مع مستواه قبل عام، بسبب انخفاض معدل الإنتاج في مصر 12 في المئة وهو ما يتجاوز من الزيادة المحققة في إقليم كردستان العراق البالغة خمسة في المئة. وعزت الشركة انخفاض معدل الإنتاج في مصر إلى التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.

(الدولار يساوي 3.67 درهم).