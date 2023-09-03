دانيلو وكييزا يسجلان في فوز يوفنتوس على إمبولي

روما: هز دانيلو وفيدريكو كييزا الشباك في فوز يوفنتوس 2-صفر على مضيفه إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وأهدر يوفنتوس ركلة جزاء ضمن العديد من الفرص الأخرى كما ألغى الحكم هدفين للزوار.

وحافظ يوفنتوس على انطلاقته الخالية من الهزيمة هذا الموسم ورفع رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين خلف المتصدرين إنتر ميلان وميلان.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لمحطة سكاي سبورتس إيطاليا “كان الأداء جيدا أمام إمبولي وهو منافس ليس من السهل اللعب ضده”.

وأضاف “لم نسمح لهم بفرص تقريبا لكننا كنا بحاجة إلى هدوء أكثر في الثلث الأخير وللفاعلية لأننا تسرعنا كثيرا”.

وظن القائد دانيلو أنه منح التقدم ليوفنتوس مبكرا بضربة رأس قرب المرمى لكن الهدف ألغي بعد اصطدام مع الحارس إتريت بريشا.

ولم ينتظر دانيلو كثيرا ليفتتح التسجيل مستغلا حالة ارتباك بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24.

وألغي هدف آخر ليوفنتوس في الدقيقة 66 بتسديدة مباشرة رائعة من بول بوجبا لوجود تسلل على دوسان فلاهوفيتش الذي لمس الكرة بصدره.

واستفاد كييزا من تمريرة أركاديوش ميليك وراوغ الحارس بريشا ليضاعف النتيجة في الدقيقة 82.

وأهدر فلاهوفيتش ركلة جزاء بعد ساعة تقريبا عقب مخالفة يوسف مالح لفيدريكو جاتي.

واقترب ميليك من إضافة الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع لكنه سدد في إطار المرمى كما سدد زميله مويزي كين في القائم بعد وقت قصير.

وبعد اللقاء بدا بوجبا منزعجا من آلام في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال أليجري عن حالة بوجبا “لا نعرف أي شيء حتى الآن، شعر بوخزة وسنرى ماذا ستكشف الفحوص”.

وعن طموح يوفنتوس هذا الموسم رفض أليجري اعتبار فريقه من المرشحين لنيل اللقب.

وتابع “توجد فرق مجهزة بشكل أفضل للفوز بالدوري مثل إنتر ونابولي وميلان. يجب أن نحافظ على قرب المسافة معهم قدر المستطاع مع إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي”.

(رويترز)