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داني ألفيش يدفع الكفالة ويغادر السجن

25 - مارس - 2024

داني ألفيش

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برشلونة: أعلنت محكمة برشلونة الاثنين أن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش، المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب في شباط/ فبراير الماضي، دفع كفالة قدرها مليون دولار وسيتمكن من مغادرة السجن.

وقالت المحكمة التي قبلت الأربعاء الإفراج عن اللاعب مقابل دفع هذه الكفالة المالية فضلاً عن سحب جوازي سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا، في بيان “نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيش في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول عمر:
    مارس 25, 2024 الساعة 2:16 م

    هذا اسمه تشجيع على الاغتصاب لانه مادام عندك المال يعني يمكنك الاغتصاب . العجيب لم أسمع اي من الجمعيات النسائية. تخيلو فقط لو وقع نفس الأمر في بلداننا

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