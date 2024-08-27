داني أولمو يهدي برشلونة  فوزا صعبا على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

مدريد: سجل داني أولمو مهاجم برشلونة هدفا ثمينا في ظهوره الأول ليهدي فريقه فوزا صعبا على مضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

لم يحافظ فاييكانو على تقدمه بالهدف المبكر الذي سجله أوناي لوبيز في الدقيقة التاسعة مستفيدا من تمريرة زميله خورخي دي فروتوس.

وقلب برشلونة الطاولة على منافسه في الشوط الثاني الذي شهد مشاركة أولمو المنضم من لايبزيج الألماني هذا الصيف والذي تم قيده في قائمة الفريق قبل ساعات قليلة مكان المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.

أدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 60 بهدف سجله لاعب الوسط بيدري بعد تمريرة من زميله البرازيلي رافينيا.

وأضاف أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد تمريرة من لامين يامال، ليهدي برشلونة ثلاث نقاط ثمينة

ورفع برشلونة رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة منفردا بعد أن حقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد فاييكانو عند أربع نقاط في المركز الثامن.

على ملعب فاييكاس، ارتبك برشلونة أمام البداية القوية لأصحاب الأرض حيث تصدى الألماني مارك أندريه تير شتيجن لفرصة خطيرة في الدقيقة الثامنة بإبعاد كرة ألفارو جارسيا.

وبعدها بثوان قليلة اخترق خورخي دي فروتوس منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ليلعب كرة عرضية قابلها لوبيز بتسديدة مباشرة في الشباك ليتقدم فاييكانو بالهدف الأول.

وحاول برشلونة تجاوز صدمة الهدف لكن محاولات لاعبيه جوليس كوندي وفيران توريس وإينيجو مارتينيز لم تكن كافية لهز الشباك، كما وجد الثنائي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي صعوبة في الهروب من الرقابة اللصيقة.

وفي الدقيقة 28 أسرع تير شتيجن للخروج من مرماه للإمساك بالكرة قبل ألفونسو إسبينو لاعب فاييكانو الذي كاد يهز شباك الضيوف بهدف ثان.

وفي آخر ربع ساعة من الشوط الأول تهدد مرمى برشلونة بمحاولتين لألفارو جارسيا وإسبينو بينما سدد يامال كرة ضعيفة في أحضان داني كارديناس حارس مرمى فاييكانو.

تحسن أداء برشلونة كثيرا في الشوط الثاني بعد مشاركة أولمو مكان توريس، واقترب الفريق أكثر من مرمى الفريق المدريدي في أكثر من مناسبة أولها ركلة حرة سددها رافينيا بقوة بجوار القائم الأيمن.

وبعدها سدد ليفاندوفسكي كرة بجوار القائم بينما تصدت العارضة لتسديدة قوية من أولمو في الدقيقة 58، وبعدها ترجم برشلونة تفوقه بهدف التعادل لبيدري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تبادل الكرة مع زميله رافينيا.

وسجل برشلونة هدفا ثانيا عن طريق ليفاندوفسكي الذي تابع تسديدة يامال التي ارتدت من الحارس كارديناس، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت باحتساب ركلة حرة ضد جوليس كوندي مدافع برشلونة بسبب دهس قدم لاعب فاييكانو في بداية الهجمة على حدود منطقة الجزاء.

ووسط صحوة برشلونة سدد أدريان إمباربا كرة قوية أمسكها تير شتيجن، وبعدها ارتقى باو كوبارسي مدافع برشلونة الشاب لكرة عرضية قابلها برأسه على بعد أمتار قليلة من المرمى لكن مدافع فاييكانو أبعد المحاولة الخطيرة.

وبعدها توغل يامال داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ومرر كرة إلى أولمو الذي مهدها لنفسه قبل أن يسدد بيسراه في الشباك مسجلا الهدف الثاني في توقيت قاتل.

وامتد اللقاء لأكثر من 11 دقيقة وقتا بدل ضائع، حيث ضغط فاييكانو بقوة لتسجيل هدف التعادل لكن دفاع برشلونة صمد واعتمد الفريق الكتالوني على المرتدات حيث سدد لاعب الوسط مارك بيرنال كرة أمسكها الحارس، ولكنه غادر في الدقائق الأخيرة متأثرا بإصابة قوية على مستوى الركبة.

وفي الثواني الأخيرة انفرد رافينيا بالمرمى بعد تمريرة طولية من ليفاندوفسكي، وراوغ الجناح البرازيلي حارس فاييكانو، لكنه عجز عن اللحاق بالكرة لتضيع فرصة هدف ثالث قبل أن يطلق الحكم صافرة انتهاء اللقاء.

(د ب أ)