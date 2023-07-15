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دايلي مايل: ردود صادمة لناد إسرائيلي في مالطا “ردا على” هتافات داعمة لفلسطين ـ (فيديوهات)

منذ ساعتين

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لندن ـ “القدس العربي”:

أثار أنصار نادي “ماكابي حيفا” الإسرائيلي شغبا في مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد هامرون سبارتانز في مالطا، بزعم الرد على هتافات “فلسطين.. فلسطين” من قبل المشجعين المحليين. ونشرت عدة صحف ومواقع مالطية وبريطانية تقارير، عما حدث، بينها صحيفة “دايلي مايل”، ووصفتها بـ”المشاهد الصادمة”، التي كان وراءها النادي الإسرائيلي.

وقد بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أول أمس الأربعاء إجراءات تأديبية بعد المباراة.

وجرت المباراة، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما تقدم النادي الإسرائيلي بهدفين، حيث ألقى مشجعو ماكابي الألعاب النارية “الشماريخ” على أرض ملعب “سنتيناري ستاديوم” في تاكالي ردا على هتافات المشجعين المحليين، وتوقفت على أثرها المباراة 30 دقيقة.

واتهم “يويفا” كلا الناديين بـ “إلقاء أجسام غريبة” و”الشغب” من قبل مشجعيهما. وواجه ماكابي تهما إضافية بشأن “إشعال ألعاب نارية” و”أعمال تخريب”.

تم اعتقال 5 من المشجعين الإسرائيليين، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة “مالطا توداي” أن اثنين اعترفا الأربعاء بالذنب في محكمة محلية.

وأضافت أن الشرطة أبلغت المحكمة أن الرجلين اعتقلا بعد إلقاء الألعاب النارية وأنه تم العثور على 3 مشاعل أخرى عند تفتيشهما.

 وحكم على الرجلين بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 300 يورو (334 دولارا) لكل منهما.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن المشجعين اللذين فتشا عند مدخل الملعب تبين أنهما كانا يهرّبان الألعاب النارية بملابسهما الداخلية.

وفاز ماكابي بالمباراة 4-0، ومن المقرر أن تقام المواجهة الثانية في 18 يوليو/تموز في إسرائيل. لكن تقارير قالت إن النادي المالطي طلب لعب مباراة العودة في ملعب محايد، وليس في إسرائيل.

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