سياسة | عربي | فلسطين

دبابات إسرائيلية تناور قرب حدود غزة- (صور)

5 - يوليو - 2024

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 5, 2024 الساعة 12:14 م

    ستتحول إلى رماد ورب العباد على يد أسود القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والمجاهدين وعمر القاسم بإذن الواحد الأحد الفرد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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