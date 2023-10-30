حماس تنفى توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأحياء السكنية في غزة- (تدوينة)

آليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة

غزة: نفى المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الفلسطينية “حماس“، الإثنين، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: “خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع”.

وأضاف أن “ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة في منطقة جحر الديك”.

وذكر البيان أنه “لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة، وأن قواته قتلت خلال اشتباكات عشرات المسلحين الفلسطينيين تحصنوا داخل مبان وأنفاق.

وزعم جيش الاحتلال أنه شن خلال آخر 24 ساعة هجمات ضد حوالي 600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمعات تابعة لعناصر حماس ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع.

وبينما تمت استعادة خطوط الاتصال إلى حد كبير بحلول صباح الأحد فمن الصعب تقييم المدى الحقيقي للأضرار والوفيات التي وقعت يومي 27 و29 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يكافح الدفاع المدني والعاملون الطبيون للوصول إلى الضحايا.

ووفقا للأدلة المتناقلة، يبدو أن الغارات الجوية في شمال غزة تدمر بشكل منهجي أجزاء من المناطق السكنية بأكملها.

ومن بين الهجمات الأكثر دموية التي تم الإبلاغ عنها خلال الـ24 ساعة الماضية كانت الغارات الجوية التي استهدفت المباني السكنية.

ومنذ السابع من الشهر الجاري استشهد 8005 فلسطينيين، من بينهم ما لا يقل عن 3324 طفلًا و2062 امرأة، وأصيب حوالي 20 ألفا و242 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

(د ب أ)