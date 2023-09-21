سياسة | عربي | سوريا

دبابة اسرائيلية تطلق النار على الأراضي السورية من الجولان المحتل

منذ ساعتين

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مجدل شمس: أطلقت دبابة إسرائيلية متمركزة في هضبة الجولان التي تحتلها الدولة العبرية، النار بعد ظهر الخميس في اتجاه الأراضي السورية.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن “دبابات (اسرائيلية) استهدفت بنى تحتية عسكرية” اقيمت “في عين التينة، على جبل حرمون” في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك العام 1974 بين اسرائيل وسوريا.

وشاهد مراسل فرانس برس في مجدل شمس، القرية الدرزية الواقعة في الجزء الذي احتلته اسرائيل وضمته من هضبة الجولان السورية، دبابة تطلق قذيفتين على الأقل.

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة عام 1967 ثم ضمت المنطقة في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.

ويأتي إطلاق النار في أعقاب غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل عضوين في حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق الخميس، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه لن يعلق على عملية الاغتيال التي وقعت بالقرب من خط فض الاشتباك في مرتفعات الجولان، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ بريطانيا مقرا ولديه شبكة من المصادر داخل سوريا.

وخلال أكثر من عقد من الحرب في سوريا شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على أراضيها مستهدفة بشكل أساسي القوات المدعومة من إيران ومقاتلي حزب الله بالإضافة إلى مواقع لجيش النظام السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مقتل جنديين في غارات إسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر.

(وكالات)

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