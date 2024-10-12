دبلوماسية أمريكية مستقيلة: دعم إسرائيل وصمة عار ستطارد واشنطن لأجيال

واشنطن: قالت الدبلوماسية الأمريكية هالة راريت، التي استقالت من عملها في وزارة الخارجية، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيظل وصمة عار على جبين الولايات المتحدة لأجيال.

راريت التي كانت تعمل متحدثة باسم الوزارة باللغة العربية، استقالت من عملها في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها في غزة.

وأعربت راريت عن استيائها من السمعة السيئة التي لحقت ببلادها جراء دعمها المطلق لإسرائيل.

وقالت: “إنه لأمر مدمر بالنسبة لي، ليس فقط كدبلوماسية أمريكية، إنما كمواطنة أمريكية أيضا، أن يُنظر إلى بلدي، ليس في العالم العربي فحسب، بل في معظم أنحاء العالم، على أنه بلد قتلة الأطفال”.

وأكدت أنها بذلت جهودا لتغيير سياسة الإدارة الأمريكية بشأن غزة قبل استقالتها، إلا أنها واجهت معارضة شديدة.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية أعربت عن دعمها لإسرائيل عقب 7 أكتوبر، وأردفت: “لا يمكن الادعاء أن هذه حرب ضد حماس وتجاهل نحو مليوني شخص مدني في غزة”.

وأعربت عن اعتقادها أن هناك عددا كبيرا من الناس لا يدعمون السياسة الأمريكية في غزة، “لكنهم يفضلون الصمت بسبب مخاوف على صعيد العمل وأسباب مالية”.

وأكدت أنه “لولا الأسلحة الأمريكية لما تمكنت إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة”.

وردا على سؤال فيما إذا كان الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على علم بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقوانين الأمريكية، بجرائمها في غزة، أعربت راريت عن ثقتها في “أنهما على علم تام، وهو ما أكدته تقارير عديدة”.

(الأناضول)