دبلوماسية التواطؤ عقبة في طريق المقاومة

العقبة الكبرى التي تعترض طريق الصمود الفلسطيني، ليست قوة عدوهم ولجوءه إلى الأساليب البربرية الوحشية، وإنما العقبة الحقيقية هي دبلوماسية التواطؤ التي يمارسها بعض حكام المنطقة، بلا حياء. ومع زيادة احتمالات عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض، تزيد خطورة دبلوماسية التواطؤ في الصراع الحالي، الذي انهارت فيه رابطة العروبة، واقتصرت رابطة الإسلام على عدد محدود من الجماعات والنظم. وفي المقابل فإن العدو الإسرائيلي يعمل بكل جهده على تحويل حرب غزة إلى نصر دبلوماسي، من خلال الضغط على الحليف الأمريكي، وتحييد أية فاعلية لدور إقليمي، من خلال تواطؤ بعض الحكام في المنطقة. ويعتبر نتنياهو زيارته للولايات المتحدة مهمة جدا في «تحقيق النصر على حماس»، كما قال عند مغادرته تل أبيب. وإن ضمان تأييد البيت الأبيض أيا من يكون ساكنه حاسما، لأن إسرائيل حسب تعبيره تحارب في 7 جبهات، وأن أمريكا تمر بمرحلة تغيير سياسي حاسم.

ومن المقرر أن يتحدث اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس الأمريكي، بينما يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين، في جريمة تاريخية، ما تزال فصولها تجري علنا، تحت مبرر أن الفلسطينيين هم خطر وجودي يهدد إسرائيل. ومن المتوقع أن يواصل نتنياهو تبرير الإرهاب الإسرائيلي بكل الحجج الزائفة، التي تسانده فيها جماعات الضغط واللوبي الإسرائيلي. ويغيب عن المشهد تماما أي صوت للدبلوماسية العربية دفاعا عن الصمود الفلسطيني، وتأييدا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

مع دخول اليمن بقوة على خط الصراع العربي – الإسرائيلي بضرب تل أبيب وإيلات، فإن توسيع نطاق الحرب من غزة إلى المنطقة كلها لم يعد مجرد افتراض نظري، بل أصبح واقعا قائما

هذا الغياب الفعلي، زاد عليه في الآونة الأخيرة ممارسة إجراءات قمعية، لا تترك مجالا لأي شخص للتعبير عن التضامن مع الصمود الفلسطيني، حتى وصل الأمر إلى تجريم الهتاف باسم فلسطين،، وتجريم رفع العلم الفلسطيني، بل تجريم ارتداء الكوفية الفلسطينية، في بلدان مثل الإمارات والبحرين. وتبلغ عقوبة هذه الجرائم في الإمارات القبض على المشتبه فيهم وترحيلهم فورا إلى خارج البلاد. وقد تعلمت الحكومات العربية المتواطئة كيف تلعب لعبة إصدار بيانات جوفاء لمجرد تبييض ماء الوجه، مع الاحتفاظ بمواقف مخالفة تماما.

وتترافق زيارة نتنياهو لواشنطن مع عدد من المتغيرات المثيرة سياسيا في إسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة. منها احتمال تغيير الإدارة الأمريكية، وصدور قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وامتداد نيران حرب غزة فعلا في المنطقة المجاورة حتى اليمن. وهي متغيرات تفرض المبادرة بتحركات من نوع جديد، بما يعادل ما يجري على السطح، وتبدو الدبلوماسية العربية كسيحة تماما، عاجزة حتى عن التواصل مع قطاعات الرأي العام العالمي المؤيد للصمود الفلسطيني. وعلى الرغم من كل التعبئة السياسية والإعلامية والمالية التي تقوم بها جماعات الضغط الصهيونية الأمريكية، فإن القوى المعارضة للحرب تخطط لاحتجاجات واسعة ضد زيارة نتنياهو وضد دعم واشنطن لسياسته في مبنى «الكابيتول» الأمريكي اليوم الأربعاء. وكانت مجموعة كبيرة من الأكاديميين الإسرائيليين تزيد عن 500 شخصية قد أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، جاء فيها أن دعوة نتنياهو إلى الكونغرس كانت «لفتة سياسية ودبلوماسية خطيرة لا تعرض إسرائيل للخطر فحسب، بل العالم الحر بأسره»، وطالب الموقعون على الرسالة بضرورة إلغاء الزيارة. واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «تسبب في تدهور حاد في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأضر بمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بينما يواصل متابعة الكارثة». فهل تحركت في الاتجاه نفسه على الأقل جماعات من الأكاديميين والمفكرين العرب؟ وهل استطاع طلاب الجامعات فك الحصار حولهم ليتمكنوا من التعبير عن رأيهم في ما يحدث؟ وقد رد نتنياهو على تصاعد الحملة السياسية المحلية ضده بأن وافق يوم الأحد الماضي على إرسال فريق تفاوض إسرائيلي إلى الدوحة غدا الخميس. والحقيقة أن إرسال الوفد لا يعني شيئا، في حد ذاته، أكثر من مجرد التلاعب بالوقت، طالما أن نتنياهو يعمد إلى تعديل شروط التفاوض يوما بعد يوم. ومن المتوقع كذلك أن يكون موضوع صفقة المحتجزين أحد موضوعات النقاش في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي بايدن، وهو اللقاء الذي أكدت تل أبيب انه ما يزال ضمن جدول الأعمال، على الرغم من إعلان بايدن انسحابه من الانتخابات الرئاسية، وانه في حالة عزل صحي بسبب إصابته بمرض كورونا، ما يلقي شكوكا حول حدوث اللقاء.

تصعيد عسكري في غزة

بعد خطة فصل شمال غزة عن جنوبها، تتجه العمليات العسكرية، اعتبارا من بداية الأسبوع الحالي إلى فصل جنوب شرق غزة بمحاذاة مستوطنات ما يعرف بـ»غلاف غزة» عن غربها الموازي للبحر المتوسط. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي 22 يوليو، أنه على وشك العمل بقوة ضد المقاومة في الجزء الشرقي من المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع، بسبب معلومات استخباراتية تشير إلى وجود بنية تحتية عسكرية تابعة لحماس في المنطقة، كما أنه تم فعلا تنفيذ أنشطة «معادية» وإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من تلك المنطقة. ونتيجة لذلك، أعلن الجيش أنه سيعدل المنطقة الإنسانية في غزة، من أجل العمل ضد العناصر المسلحة. ودعا الجيش السكان المتبقين في الأحياء الشرقية من خان يونس إلى الإخلاء المؤقت والانتقال إلى المنطقة الإنسانية المعدلة في «المواصي». ومن المرجح أن خطة إسرائيل حاليا هي التركيز على شن عمليات عسكرية نوعية في منطقة خان يونس على وجه التحديد، حيث يعتقد أن عددا من قادة المقاومة موجودون هناك. وقد رسم المقدم عميت ياغور، الذي شغل من قبل منصب نائب رئيس الساحة الفلسطينية في مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي، في حوار مع صحيفة «معاريف» منذ أيام ملامح الوضع العسكري والسياسي المعقد في المنطقة، خصوصا في الجبهتين الجنوبية والشمالية قائلا، «نحن الآن في نقطة تحول في الحملة». وأضاف «حماس لم تُهزم أو تتراجع، لكن من الواضح أن موقفها يتغير». ويعبر ياغور في ذلك عن وجهة نظر عسكرية إسرائيلية متفائلة بشأن ترتيبات ما بعد حرب غزة. وفي الوقت الذي تجري فيه محادثات بشأن إعادة ترتيب الأوضاع بعد الحرب بمشاركة أمريكية، بين كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية، قرر وزير الدفاع السماح لسلاح الجو الإسرائيلي بالمشاركة في العمليات ضد المقاومة في الضفة الغربية، التي تشهد عمليات عسكرية يومية رغم اعتقال أكثر من 9 آلاف من شبابها، واستشهاد أكثر من 521 منهم 131 طفلا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر حتى نهاية مايو الماضي. كما يجري أيضا توسيع نطاق المواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان، وتجديد ترسانة الأسلحة المستخدمة في اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف تقليل الخسائر التي تتعرض لها المدن والبلدات والمستوطنات المحاذية للشريط الحدودي حتى منطقة الجليل الأعلى التي تشهد حركة نزوح متزايدة إلى أنحاء متفرقة. ومحاولة خلق وضع آمن يسمح بإعادة عشرات الآلاف من السكان النازحين إلى المنطقة مرة أخرى. ومع دخول اليمن بقوة على خط الصراع العربي – الإسرائيلي بضرب تل أبيب وإيلات بالطائرات المسيرة والصواريخ، ولجوء إسرائيل إلى ضرب خزانات الوقود ومنشآت أخرى في ميناء الحديدة اليمني، وهو المنفذ البحري الوحيد لاستقبال الواردات، فإن توسيع نطاق الحرب من غزة إلى المنطقة كلها لم يعد مجرد افتراض نظري، بل إنه أصبح واقعا قائما. هذا يعني أن اتساع حرب غزة إقليميا أصبح تهديدا حقيقيا خصوصا مع مشاركة قوات القيادة المركزية الأمريكية، ودول أخرى من المنطقة في تنسيق الضربات ضد القوات والمنشآت الاقتصادية الحيوية في ميناء الحديدة اليمنية. وفي هذا السياق بدأت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية تفعيل ترتيبات أمنية إقليمية تشمل دولا عربية مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إقامة نظام دفاعي جوي – صاروخي مشترك تحت إشرافها في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه فإن السعي إلى توحيد البيت الفلسطيني يستمد في الوقت الحاضر زخما يبعث على الأمل، حيث تجري في بكين محادثات بين قيادات من حماس وفتح، لإقامة أرضية مشتركة، تؤكد وزارة الخارجية الصينية إنها ضرورية لجعل «حل الدولتين» خيارا جديا له مصداقية. ومن المتغيرات المهمة كذلك صدور قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية استمرار وجود القوات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يؤكد حقيقة أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة بحدودها التي كانت عليها قبل 5 يونيو 1967 هي أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل دون أي مبرر من القانون الدولي، ويجب أن تنسحب منها. لكن تفعيل هذا القرار لا يتم إلا بعد التخلي عن دبلوماسية التواطؤ وتعبئة الإمكانيات كافة لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال.

كاتب مصري