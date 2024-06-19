دبلوماسي آسيوي يعلن وفاة 68 هنديًا خلال موسم الحجّ

الرياض: أكد دبلوماسي آسيوي في السعودية الأربعاء أن 68 مواطنًا هنديًا توفوا خلال موسم الحجّ الذي تزامن مع طقس حارّ هذا العام، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيات إلى أكثر من 600.

وقال الدبلوماسي شرط عدم الكشف عن هويّته لوكالة فرانس برس: “لدينا حوالي 68 حالة وفاة مؤكّدة (في صفوف الحجاج الهنود).. بعضهم لأسباب طبيعية وكان هناك العديد من الحجاج المسنين. والبعض (توفوا) بسبب الأحوال الجوية، هذا ما نفترضه”.

والثلاثاء أفاد دبلوماسيان عربيان فرانس برس عن وفاة 323 مصريًا و60 أردنيًا، معظمهم لأسباب مرتبطة بدرجة الحرارة المرتفعة.

وأعلنت كل من إندونيسيا وإيران والسنغال وتونس وإقليم كردستان العراق عن عدد الوفيات في صفوف مواطنيها الحجّاج. لكن معظم هذه الدول لم توضح الأسباب.

ويرفع عدد الوفيات الهنود حصيلة الوفيات الإجمالية خلال موسم الحجّ هذا العام إلى 645، حسب تعداد أعدّته فرانس برس استنادًا إلى أعداد أعلنتها الدول المعنية ودبلوماسيين.

وقضى العام الماضي أكثر من 200 حاج معظمهم من إندونيسيا.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت الأحد تسجيل “2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتعرض للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات”. لكنّها لم تعطِ أي معلومات عن الوفيات.

وقال الدبلوماسي الآسيوي الأربعاء إن هناك عددًا من المفقودين أيضًا بدون المزيد من التفاصيل.

وتابع “هذا يحصل كل عام (…) لا يمكننا القول إن هذا العدد مرتفع بشكل غير طبيعي هذا العام”، مضيفًا “أنه مشابه إلى حد ما للعام الماضي لكننا سنعرف المزيد في الأيام المقبلة”.

وكما في العام 2023، أدى أكثر من 1,8 مليون حاج المناسك هذا العام، بينهم 1,6 مليون من خارج المملكة، بحسب السلطات السعودية.

(أ ف ب)