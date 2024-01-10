دبلوماسي بريطاني سابق لـ«القدس العربي»: الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن المحكمة

لندن ـ «القدس العربي»: قال الدبلوماسي البريطاني المخضرم والسفير السابق للاتحاد الأوروبي جيمس موران في تصريحات لـ«القدس العربي» إن موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي تجاه دعوى جنوب أفريقيا امام محكمة العدل الدولية اليوم في لاهاي هو الامتناع عن التدخل.

وأشار موران إلى وجود سببين لذلك، الأول هو موقف الاتحاد الأوروبي الذي يفضل عدم استباق قرارات القضاء والمحكمة تجنّبا للتأثير على القضاء.

أما السبب الثاني فهو الانقسام في الاتحاد بين دول مؤيدة للفلسطينيين مثل بلجيكا (وقد دعت إلى دعم الدعوى) وإسبانيا وأخرى مؤيدة لإسرائيل مثل هنغاريا وجمهورية التشيك والنمسا، مما يصعّب، برأي الدبلوماسي المخضرم، مهمة جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد.

وبخصوص موقف بريطانيا التي كانت الشرطة فيها واجهت انتقادات لقيامها بتحقيقات متعلقة باي جرائم حرب محتملة ربطا بالحرب في غزة، فإن «وزير خارجيتها ديفيد كاميرون لا يزال يطلق التصريحات التي من جهة يعلن فيها خشيته من احتمال أن تكون إسرائيل خرقت القانون الدولي، وفي الوقت نفسه لا يدعو لوقف إطلاق النار».

وقال موران إن الانتقادات التي وجهت للشرطة تنطلق قطعا من اعتبارات سياسية سواء عند رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون او حزب المحافظين، مؤكدا أن الشرطة تقوم بواجبها انسجاما مع اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وكانت الشرطة البريطانية دافعت عن تحقيقاتها في جرائم الحرب المحتملة في حرب إسرائيل-غزة، قائلة إنها ملزمة بذلك بموجب اتفاقية دولية.

وواجهت انتقادات من جونسون ومعارضين آخرين حملوا على قرارها طلب الحصول على معلومات من أي شخص عائد من إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية يعتقد أنه شاهد جرائم حرب، أو إرهاب، أو جرائم ضد الإنسانية.

وقد وضعت شرطة مكافحة الإرهاب لافتات باللغتين العربية والإنكليزية في المطارات البريطانية الرئيسية، بما في ذلك هيثرو، تقول: «إذا كنت في إسرائيل/الأراضي الفلسطينية وشهدت أو كنت ضحية للإرهاب، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، فيمكنك الإبلاغ عن ذلك للشرطة البريطانية».