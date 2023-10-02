دبلوماسي تونسي سابق: حان الوقت للتوقف عن معاداة الغرب وتعديل الخطاب المتعلق بالتطبيع

تونس- “القدس العربي”: دعا دبلوماسي تونسي سابق إلى تعديل الخطاب الدبلوماسي لبلاده فيما يتعلق بالعلاقة مع دول الجوار والدول الغربية والقضية الفلسطينية.

وكتب السفير السابق إلياس القصري على موقع فيسبوك “إذا كانت الخيارات السياسيًة والدبلوماسية من مقومات السيادة الوطنية ومن أثمن حقوق الشعوب والأمم فيجب أن ينطبق ذلك أيضا على تونس في علاقاتها مع دول الجوار، إذ إن لكل بلد خصوصياته التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وإكراهاته ومصالحه التي من حقه ممارستها والتعامل معها بكل استقلالية انطلاقا من حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

واعتبر أن “الوضع الداخلي والدولي الراهن يحتم على تونس أن تسترجع موقعها على الساحة الدولية باتخاذ المرونة في التعامل والخطاب وتجنب المواقف الصداميًة والسعي الدائم الى الالتزام بالإجماع العربي والأفريقي والدولي”.

وأضاف “نعتقد، في الظرف الراهن، أن مصلحة تونس تستوجب تجنّب معاداة المغرب الشقيق أو التصعيد مع فرنسا وشركائنا الأوروبيين، والابتعاد عن كل ما يوحي بالتأرجح بين معسكري الغرب والشرق لما قد يلحقه ذلك من ضرر جسيم بمصالح تونس ومكانتها ومصداقيتها الدوليتين”.

كما اعتبر أن التطبيع السعودي الاسرائيلي، الذي قال إنه يتقدم بخطى حثيثة، وما سيتبعه على الساحة الخليجية والإسلامية سيكون “بمثابة الزلزال الدبلوماسي الذي يستوجب من تونس وقفة تأمل ومراجعة عميقة لخطابها السياسي والدبلوماسي لكي تجنب نفسها مزيدا من العزلة ولا يصبح صوتها على الساحة الدولية نشازا وهذيانا لا وقع له سوى الإضرار بالذات”.

وأوضح بقوله “فلا ينفع القضية الفلسطينية التشبث بخطاب ستينيات القرن الماضي أو المغالاة في الدفاع عنها بالخطب الرنانة والشعارات المتشنجة من طرف أنظمة يرى فيها معظم الأطراف الدولية الفاعلة مظاهر الانحراف بالسلطة والفشل الاقتصادي، إذ إن ذلك يعزز مقولة اليمين الإسرائيلي وأذياله في الخارج الذين يدّعون أن العرب والفلسطينيين معادون للديمقراطية ولا يستحقون التمتع الكامل بحق تقرير المصير لأنهم باستثناء الدول النفطية التي تنتعش من مواردها الطبيعية غير قادرين على خلق ظروف النمو والاستقرار الداخلي والخارجي”.

وأضاف “الوضع الدولي المتقلب يستوجب من تونس تصحيح المواقف والخطاب والتركيز على إنقاذ الاقتصاد الوطني بتجذير مقومات الديمقراطية والسيادة الوطنية التي ستكون سلاحا ناجعا للدفاع على أحقية الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وتعطي لتونس المصداقية الكافية لدعم القضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية خدمة للسلم والاستقرار الدوليين”.

ويأتي ذلك بعد أيام من حديث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار عن “محاولات غير مباشرة” لإقناع بلاده بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.